سوق دبي يربح 5.2 مليارات درهم بأكبر مكاسب في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

سيطرت حالة من التفاؤل على معنويات المستثمرين في سوق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، وسط عمليات شراء أجنبية وسيولة قاربت المليار درهم، بعد أنباء عن لقاح محتمل ضد «كوفيد 19» بفعالية تتجاوز 90%، لتقتفي بذلك أثر المكاسب المحققة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وصعد سوق دبي بنسبة 2.05%، وهي أكبر مكاسب في يوم خلال 5 أشهر ليغلق عند 2265.35 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ 4 أكتوبر بمكاسب سوقية ناهزت 5.2 مليارات درهم مع صعود أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار والتأمين والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.52% إلى 4768 نقطة مع ارتفاع البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والتأمين والسلع والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 964.3 مليون درهم منها 508.5 ملايين في دبي و455.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 453.4 مليون سهم، موزعة بواقع 333.4 مليوناً في دبي و120 مليوناً في أبوظبي، من خلال 9343 صفقة.

واستحوذت 6 أسهم على 63% من السيولة أو ما يعادل 606.8 ملايين درهم، وهي «إعمار العقارية» و«العالمية القابضة» و«الدار» و«أبوظبي الأول» و«إعمار مولز» و«دبي الإسلامي».

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 4.42% مع نمو «إعمار العقارية» 2.83% و«إعمار مولز» 14.38% و«إعمار للتطوير» 1.68% و«الاتحاد العقارية» 1.86% و«داماك» 1.96%، فيما صعد قطاع البنوك 1.39% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.16% و«الإمارات دبي الوطني» 1%.

وصعد قطاع الاستثمار 1.15% بدعم صعود «دبي للاستثمار» 0.87% و«سوق دبي المالي» 2.41% فيما هبط «شعاع كابيتال» 0.82%، وارتفع قطاع النقل 1.25% مع ارتفاع «العربية للطيران» 7.4% و«الخليج للملاحة» 2.5% فيما انخفض «أرامكس» 2.68%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 163 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 80.8 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 76.58 مليون درهم، وحقق «إعمار مولز» أكبر ارتفاع بنسبة 14.38%، فيما كان «مصرف السلام السودان» الأكثر انخفاضاً 4.7%. وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 166.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.19% و«أبوظبي التجاري» 1.83%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.45%، وزاد قطاع الاستثمار 0.57% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.45% و«الواحة كابيتال» 1.83%، فيما هبط «إشراق» 0.31%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وزاد قطاع الطاقة 0.41% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.21% و«دانة غاز» 3.4%، فيما هبط «طاقة» 4.68%.

تصدر «العالمية القابضة» النشاط جاذباً 100 مليون درهم، تلاه «الدار» 96.36 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 90 مليون درهم. وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 4.51%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.82%. واتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار 61.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 141 مليون درهم، منها 93% أو ما يعادل 131 مليوناً في دبي، و10 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 141 مليوناً، موزعة بواقع 131 مليوناً في دبي و10 ملايين بأبوظبي.

عقد لـ«الجرافات البحرية»

أعلنت شركة «الجرافات البحرية الوطنية» فوزها بمشروع أعمال جرف وحفر في بحيرات السعديات في إمارة أبوظبي بقيمة 596 مليون درهم.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم لاستكمال النظر في العرض المقدم من مساهمي شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وذلك بعد استكمال المراجعات القانونية والمالية المرتبة بالعرض والنظر في دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في الموافقة على أو رفض العرض. وبلغت مكاسب السهم منذ بداية العام أكثر من 62.8%. (أبوظبي - البيان)

إفصاحات

★ أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، أن مجلس إدارتها سيناقش آخر التطورات المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة، خلال اجتماعه المقرر غداً الخميس. وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن المجلس سيناقش أيضاً النتائج المالية غير المُدققة لفترة الربع الثالث من العام الحالي.

★ يجتمع مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة غداً لمناقشة واعتماد البيانات المالية الموجزة المرحلية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر.

★ زادت خسائر شركة «أسمنت رأس الخيمة» إلى 23.6 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بخسائر بلغت 6.4 ملايين درهم في الفترة نفسها من 2019.

★ أعلنت شركة وطنية للتكافل انخفاض خسائرها المتراكمة من 71.2 مليون درهم إلى 45.6 مليون درهم مع نهاية الربع الثالث بما يعادل 30.4% من رأس المال، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات لمعالجة الخسائر تشمل الاكتتابات الرشيدة والانتقائية وتجزئة المنتجات وخدمات العملاء المتميزة ومراقبة التكاليف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز