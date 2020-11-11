أرباح بنوك دبي تلامس 10 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهر مسح «البيان الاقتصادي»، نمو أصول بنوك دبي الخمسة المدرجة بنسبة 7.9% أو ما يعادل 91 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما لامست أرباحها حاجز 10 مليارات درهم.

وبحسب المسح، وصلت أصول البنوك الخمسة إلى 1.253 تريليون درهم خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 1.162 تريليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول بواقع 54% مع ارتفاعها شاملة أصول بنك «الإمارات الإسلامي» من 683.32 مليار درهم في نهاية عام 2019، وصولاً إلى 692.14 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بنمو قدره 1.3%، فيما وصلت أرباح البنك إلى 5.65 مليارات درهم.

وجاء بنك «دبي الإسلامي» ثانياً مع ارتفاع أصوله 29.1% من 231.79 مليار درهم إلى 299.3 مليار درهم، ووصلت أرباحه إلى 3.12 مليارات درهم، فيما ارتفعت أصول «بنك المشرق» بنحو 6.5% من 159.4 مليار درهم إلى 169.7 ملياراً، وبلغت أرباحه 411.4 مليون درهم.

وفى المركز الرابع جاء بنك «دبي التجاري» مع صعود أصوله 5.3% من 88.06 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى 92.75 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، وبلغت أرباحه 815.7 مليون درهم.

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