«الأوراق المالية» تحدد 5 معايير لجمع التمويل الرقمي المشفر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 5 معايير ومتطلبات لجمع التمويل الرقمي المشفر، بما في ذلك الأموال والأصول المشفرة في الدولة لأغراض الاكتتاب بطرح للأصول المشفرة، بخلاف الطرح إلى المستثمرين المؤهلين أو على أساس الترويج العكسي الموثق.

وبحسب النظام الخاص بأنشطة الأصول المشفرة يجب مراعاة الحصول على رخصة من الهيئة لمزاولة نشاط جمع التمويل في ما يتعلق بالأصول المشفرة في الدولة، ويشمل الترخيص الموافقة على تشغيل منصة جمع التمويل الرقمي المشفر، وثانياً لا يجوز السماح لأي عميل باستثمار أكثر من 350 ألف درهم أو ما يعادل هذا المبلغ بأي إصدار للأصول المشفرة، وللهيئة بموجب التوجيهات التي تصدرها تعديل المبلغ من وقت لآخر.

وثالثاً، تقتصر الأموال والأصول المشفرة التي يمكن قبولها في جميع التمويل على الأموال والأصول المشفرة، التي يمكن أن تخضع لضوابط مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية، ورابعاً: يجب على المرخص بجمع التمويل الامتثال لمتطلبات الإفصاح الواردة في هذا النظام في ما يتعلق بالأصول المشفرة ذات الصلة، وخامساً وأخيراً: عدم السماح للمرخص بجمع التمويل بأي تداول أو تبادل للأصول المشفرة المصدرة ما لم توافق الهيئة على ذلك.

منح الترخيص

ونوهت الهيئة بأنها تمنح ترخيصاً لتشغيل منصة جمع التمويل الرقمي المشفر في الدولة، وتجدد هذا الترخيص من وقت لآخر وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية شريطة استيفاء المتطلبات التالية بصفة مستمرة وهي: توافق السياسات والإجراءات مع متطلبات تقديم الطلب التكنولوجية، وأي شروط أو متطلبات إضافية أو توجيهات تحددها الهيئة، وأن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً اعتباراً متخذاً الأشكال التالية، إما سوقاً مرخصاً من الهيئة في الدولة، وإما شركة مؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية، أو مشغلاً لسوق الأصول المشفرة.

ويجوز للهيئة تحديد موارد أو ضمانات مالية إضافية من جانب مشغلي منصات جمع التمويل الرقمي المشفر، وفقاً لما تراه ضروريا ًلتغطية أي مخاطر قد يتعرض لها العملاء وفى حال عدم إمكانية تغطية هذه المتطلبات بشكل كاف بسبب نقص مقدمي الخدمات المتوفرين في السوق، ويجب على مشغل منصة جمع التمويل الرقمي المشفر تطبيق ضوابط مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة.

«حافظ أمين»

لا يجوز لمنصة جمع التمويل الرقمي المشفر الاحتفاظ بالأصول المشفرة أو بالأموال أو مزاولة أي نشاط يلزم بشأنها امتلاك ترخيص كونها حافظاً أميناً أو حافظاً أميناً للأصول المشفرة، دون الحصول على الترخيص المناسب من الهيئة، وإذا رغب مشغل منصة جمع التمويل الرقمي المشفر بممارسة أنشطة مالية أخرى بخلاف هذا النشاط، يجب تحديد هذه الأنشطة في طلب الترخيص الخاص به.

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