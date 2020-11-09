بنك دبي التجاري يفتتح مركزاً للأعمال المصرفية في مركز النهدة بدبي

المصدر: دبي- البيان

أكد بنك دبي التجاري التزامه بدعم الشركات ورواد الأعمال من خلال افتتاح مركز للأعمال المصرفية في مركز جلف فيجن للمعاملات الحكومية، الكائن في منطقة النهدة - القصيص في دبي.

ويسهل موقع المركز المتميز حصول العملاء على مجموعة واسعة من الخدمات والتي تشمل الرخص التجارية، وإجراءات الإقامة، والفحوصات الطبية، والهوية الإماراتية، والخدمات المصرفية، وغيرها الكثير تحت سقف واحد.

وافتتح المركز الجديد عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي؛ والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري؛ ونبيل أحمد محمد، الرئيس التنفيذي لمركز النهدة، بحضور مجموعة من أعضاء الإدارة العليا من المؤسسات الثلاث.

وسيساهم مركز النهدة في تقديم جميع الخدمات الحكومية الرئيسية والحلول المالية للشركات بدءًا من الحصول على الرخصة التجارية وخدمات الإقامة والهجرة والخدمات الصحية والهوية الإماراتية وخدمات كاتب العدل في محكمة دبي وخدمات الدفاع المدني في دبي إلى فتح حساب مصرفي، كل ذلك في مكان واحد مما يجعله أكثر سهولة وراحة للشركات.

وقال عمر بوشهاب: تأتي شراكتنا مع بنك دبي التجاري وجلف فيجن للمعاملات الحكومية في إطار التزامنا بتوفير خدمات نوعية ذات قيمة مضافة لخدمة مجتمع الأعمال.

والتي من شأنها تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة دبي. ونركز في استراتيجيتنا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، لا سيما القطاع المصرفي، لتمكين عملائنا من إدارة الأعمال بسلاسة، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات«.

من جهته قال الدكتور بيرند فان ليندر:»نحن في بنك دبي التجاري ملتزمون بدعم المبادرات والخطط الحكومية، بما في ذلك تلك التي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به هذا القطاع في التنمية الاقتصادية بالدولة.

وافتتاح المركز الجديد يعكس التزامنا بجعل الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر سهولة ويسر، ويعزز جهودنا بتزويد عملائنا بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الأعمال والاحتياجات الفردية الخاصة برواد الأعمال والتي تشمل الحسابات وبطاقات الائتمان والقروض، مما يجعل تجربتهم المصرفية أكثر بساطة وسهولة.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام - مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: يوفر بنك دبي التجاري مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في تنمية أعمالها.

ويأتي تدشين هذا المركز ليكون إضافة مميزة لجهودنا المتواصلة في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث إننا قمنا سابقاً بإبرام شراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ووزارة المالية من خلال الدرهم الإلكتروني، والعديد من الهيئات الحكومية الأخرى. وسيعمل مركز الأعمال هذا على تعزيز ذلك أكثر من خلال توفير جميع الخدمات الحكومية والمالية في مكان واحد .

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