شركة "ريبل" تختار مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن إفتتاح المقر الإقليمي لشركة "ريبل" Ripple المتخصصة في معالجة المدفوعات المالية الدولية بتقنية بلوك تشين، لتبدأ الشركة بممارسة عملياتها على مستوى المنطقة من المركز المالي.

ويأتي إختيار الشركة لمركز دبي المالي العالمي بالنظر إلى التشريعات المبتكرة التي يطبقها إلى جانب الشبكة الواسعة والسمعة المرموقة التي يتمتع بها بوصفه مركزاً مالياً عالمياً، وتؤكد هذه الخطوة على مساعي الجانبين في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي.

وكانت شركة "ريبل" قد تأسست في العام 2012 وفق رؤية تعمل على توفير حلول وخدمات مالية مبتكرة تسهم في تحويل ونقل الأموال بنفس سرعة ومعايير نقل المعلومات التي نشهدها اليوم، وتقدم الشركة لعملائها من خلال شبكتها "RippleNet" سهولة تحويل ومعالجة أموالهم بشكل آني وموثوق به، وبكفاءة من حيث التكلفة مع إطلاع شامل على العمليات أينما كانت حول العالم، وتعتمد المئات من الشركات المالية في أكثر من 45 دولة على هذه الشبكة، الأمر الذي يجعلها واحدة من أبرز مزودي حلول تقنيات بلوك تشين في معالجة المدفوعات.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يعد مركز دبي المالي العالمي منصة عالمية مثالية تساعد الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومن خلال القوانين والتشريعات المتطورة لديه، على التعاون مع غيرهم من الشركات المتواجدة في المركز المالي، إذ تعتبر هذه الشركات جزءًا من أكبر منظومة مالية في المنطقة والتي تساهم بشكل كبير في عملية تطور القطاع المالي محلياً وإقليمياً وعالمياً."

وأضاف أميري: "لاحظنا خلال مرحلة التعافي من الجائحة العالمية، التوجه العالمي نحو الأجندة الرقمية، الأمر الذي يؤكد بأن شركة "ريبل" إلى جانب أكثر من 230 شركة تعمل في مجال قطاع التكنولوجيا المالية في المركز المالي سيكون لها دور محوري في مستقبل القطاع المالي."

وتابع أميري: "نرحب بشركة "ريبل" واحدة من أكثر الشركات إبتكاراً والتي تعد إضافة مميزة لنا في المركز المالي، فهي شركة مشهورة عالمياً في تقديم الحلول المبتكرة للقطاع المالي، لتكون بذلك الشريك المثالي لنا، وسنعمل سويّاً على تطوير حلول إستخدام تقنيات بلوك تشين في دبي ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، والمساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 (بلوك تشين)."

من جانبه، قال نافين جوبتا، مدير شركة "ريبل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: "تمتلك شركة "ريبل" قاعدة عملاء كبيرة في المنطقة الأمر الذي شجعنا على إفتتاح مقر إقليمي في مركز دبي المالي العالمي، الذي سيلبي إحتياجاتهم ويوفر حلول تقنيات بلوك تشين مبتكرة وخاصة بهم، فضلاً عن تمكين علاقتنا مع غيرهم من الشركات المالية في المنطقة."

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