1.04 تريليون درهم رسملة الأسهم بدعم نتائج الشركات الإيجابية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 28.3 مليار درهم في ختام تداولات الأسبوع الماضي الذي شهد حالة من التفاؤل مع إعلان عدد من الشركات عن نتائج إيجابية، لتصل الرسملة السوقية للأسهم إلى نحو 1.038 تريليون درهم.

وارتفع سوق أبوظبي 1.24% إلى 4718 نقطة مع نمو أسهم البنوك والاستثمار والتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات، فيما انخفض سوق دبي 1.25% عند 2160.44 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والتأمين والاستثمار والسلع والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 2.6 مليار درهم منها 2.04 مليار في أبوظبي، و600.4 مليون في دبي، وجرى تداول 1.057 مليار درهم، موزعة بواقع 475.47 مليوناً في أبوظبي، و582.4 مليوناً في دبي، من خلال 25.4 ألف صفقة. واستحوذت 4 أسهم على أكثر من نصف السيولة بما نسبته 57% أو 1.5 مليار درهم وهي «دبي الإسلامي» و«الدار» و«أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة».

محفزات قوية

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـــ «البيان الاقتصادي»: أغلقت الأسواق المحلية مرة أخرى على تباين.

حيث لايزال أداء سوق دبي متواضعاً في انتظار محفزات قوية، فيما حافظ سوق أبوظبي على مساره الصاعد. وأضاف أن هناك ترقباً للمزيد من النتائج المالية للشركات المدرجة خصوصاً القيادية.

بينما نجحت البنوك في تحقيق أرباح مستقرة مع تأثرها بارتفاع المخصصات وهو أمر طبيعي نتيجة لتداعيات الجائحة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الهدوء لحين رؤية محفزات جديدة وترقب نتائج الاستحقاق الرئاسي الأمريكي ومن سيكون على رأس السلطة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.3% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.92%، فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 1.26%، وانخفض قطاع العقار 3.65% مع تراجع «إعمار العقارية» 3.75% و«إعمار مولز» 4.05% و«إعمار للتطوير» 2.19% و«داماك» 3.67% و«ديار» 0.74% و«الاتحاد العقارية» 7.8%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.71% مع تراجع «سوق دبي المالي» 3.23% فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1.64% واستقر «دبي للاستثمار».

ونما قطاع النقل 0.74% بدعم صعود «أرامكس» 2.53% فيما هبط «العربية للطيران» 1.82% و«الخليج للملاحة» 0.96%.

هيمن «دبي الإسلامي» على النشاط بنحو 146.46 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 103.58 ملايين درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 83.78 مليون درهم. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 151 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

وحقق «أجليتي» أكبر ارتفاع 14.87%، تلاه «دبي للمرطبات» 5.26%، ثم «تبريد» 4.9%، فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.42%، تلاه «أمان» 8.35%، ثم «الاتحاد العقارية» 7.8%.

سوق أبوظبي

عزّز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.85% مع نمو «أبوظبي الأول» 2.44% و«أبوظبي الإسلامي» 2.99% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.51%، وزاد قطاع الاستثمار 5.8% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 5.53% و«إشراق» 2.62% و«الواحة كابيتال» 9.8%. ونما قطاع الاتصالات 0.59% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة 0.31% مع نمو «طاقة» 13.89% فيما انخفض «دانة غاز» 5.74% و«أدنوك للتوزيع» 1.79%. وتراجع قطاع العقار 4.43% بضغط هبوط «الدار» 2.97%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 2.08%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط بنحو 466 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 447.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 431 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، تلاه «طاقة» 13.89%، ثم «الواحة كابيتال» 9.8%، فيما كان «دانة غاز» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.74%، تلاه «دار التأمين» 4.94%، ثم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 4.88%.

المستثمرون المواطنون

عمد المستثمرون المواطنون في أبوظبي نحو الشراء بصافي استثمار 50.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل. وتباين أداء المؤسسات .

حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 82.6 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 123 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 123 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 82.6 مليون درهم.

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