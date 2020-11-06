25.5 مليار درهم مكاسب الأسهم .. و600 مليون السيولة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، في ختام جلسة نهاية الأسبوع، بعدما ربح رأسمالها السوقي 25.5 مليار درهم، بدعم عمليات شراء انتقائية للمؤسسات، استهدفت أسهم النتائج الجيدة و«القيادية»، وسط سيولة قاربت من 600 مليون درهم.ونما سوق دبي 7 نقاط، أو ما نسبته 0.32%، ليصل إلى 2160.44 نقطة.

فيما زاد سوق أبوظبي 0.6%، أو ما يعادل 28.2 نقطة، ليغلق عند 4718.01 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 592.05 مليون درهم، موزعة بواقع 446.8 مليون في أبوظبي، و145.3 مليون في دبي، واستحوذت 4 أسهم على 53.5% من السيولة، وهي «الدار» و«العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني».

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع البنوك بقرابة 1%، مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 2.12%، فيما استقر «دبي الإسلامي»، وزاد قطاع النقل 0.43%، بدعم من ارتفاع «الخليج للملاحة» 1.47%، و«أرامكس» 1.25%، فيما هبط «العربية للطيران» 0.92%. فيما نزل قطاع العقار 0.37%، مع هبوط «داماك» 3.67%، و«الاتحاد العقارية» 1.89%.

فيما استقر «ديار» و«إعمار العقارية»، وارتفع «إعمار مولز» 0.71%، و«إعمار للتطوير» 0.45%، وتراجع قطاع الاستثمار هامشياً 0.01%، مدفوعاً بهبوط «سوق دبي المالي» 0.37%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، وارتفع «شعاع» 1.64%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على النشاط، مستقطباً 55.1 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» 37.8 مليون درهم. وحقق «مصرف عجمان» أكبر ارتفاع بنسبة 4.26%، فيما كان «داماك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.67%.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.85%، مع نمو «أبوظبي الأول» 1.21%، و«أبوظبي التجاري» 1.39%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 1.97%، وزاد قطاع الاتصالات 0.24%، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها. وارتفع قطاع الطاقة 1.99%، مع ارتفاع «طاقة» بنسبة 14.69%، بينما انخفض «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» 2.88% و0.9%.

ونما قطاع العقارات 0.16%، مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 3.42%، فيما استقر «الدار»، ونزل قطاع الاستثمار 0.25%، مع هبوط «العالمية القابضة» 1.27%.

فيما ارتفع «إشراق» 2.62%، و«الواحة» 6.67%، بالغاً أعلى مستوياته منذ مايو 2019. تزعم «الدار» النشاط، مستقطباً 90.2 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» 87.9 مليون درهم. وحقق «طاقة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.69%، فيما كان «دانة غاز» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.88%.

المؤسسات

عمدت المؤسسات نحو الشراء، بـ 37.6 مليون درهم، منها 4.1 ملايين درهم في دبي، و33.55 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بـ 37.6 مليون درهم.

إفصاحات

* حقق مصرف عجمان أرباحاً صافية بلغت 55.9 مليون درهم، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح 110.2 ملايين درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2019، بتراجع 49%.

* أظهرت نتائج أعمال شركة الأغذية المتحدة تحقيقها أرباحاً صافية، بلغت 32.8 مليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2020 بزيادة 39.4%.

* اعتمدت الجمعية العمومية لشركة عُمان للتأمين قراراً خاصاً بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، بما يتوافق مع دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 لعام 2020، واللوائح الصادرة عن هيئة التأمين.

* يعقد بنك الإمارات للاستثمار الأحد المقبل اجتماعاً لمجلس الإدارة، لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث.

* يجتمع مجلس إدارة شركة أورينت يو إن بي تكافل الأربعاء المقبل، لإقرار النتائج المالية للربع الثالث.

* أعلنت المجموعة العربية للتأمين عن موافقة مصرف البحرين المركزي على تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي حتى اجتماع الجمعية العمومية المقبل في مارس 2021، وذلك نظراً لجائحة «كورونا»، وعدم القدرة على عقد العمومية لإجراء اقتراع سري لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

* أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» تفاصيل عمليات صنع السوق، التي تمت من قبل صانع السوق للمجموعة «سيكو»، خلال شهر أكتوبر في كل من سوق دبي المالي وبورصة البحرين، وبلغ مجموع عدد الأوراق المالية المشتراة في سوق دبي 55.34 مليوناً، والمباعة 10.49 ملايين.

فيما وصل مجموع المبالغ المدفوعة 31.79 مليون درهم، والمستلمة 5.98 ملايين درهم، كما بلغ الرصيد النقدي 42.78 مليون درهم.، أما في بورصة البحرين، فقد بلغ عدد الأوراق المالية المشتراة 1.27 مليون، والمباعة 45.29 مليوناً.

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