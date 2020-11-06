28 ملياراً مكاسب أسبوعية للأسواق

المصدر: (أبوظبي- رامي سميح)

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 28.3 مليار درهم، في ختام تداولات الأسبوع الماضي، الذي شهد حالة من التفاؤل مع إعلان شركات عدة عن نتائج إيجابية، لتصل الرسملة السوقية للأسهم إلى 1 تريليون و38 مليار درهم.

وارتفع سوق أبوظبي 1.24% إلى 4718 نقطة مع نمو أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات، فيما انخفض سوق دبي 1.25% عند 2160.44 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والتأمين والاستثمار والسلع والاتصالات.

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