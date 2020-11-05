«دبي التجاري» يدرج سندات بـ 600 مليون دولار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي- البيان

قرع الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، أمس، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي، احتفالاً بإدراج سندات تقليدية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.

وتم إصدار هذه السندات لمدة 6 سنوات، مع معدل فائدة 6.000 %، وبلغ حد الاكتتاب 2.1 ضعف، وتم تخصيص 61 % لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و24 % لأوروبا، و13 % لآسيا.

ويعد هذا أول إصدار للسندات، يدرجه بنك دبي التجاري في بورصة ناسداك دبي البورصة المالية الدولية في المنطقة.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر: «سعداء بالإقبال الذي حظي به إصدار البنك الافتتاحي لسندات رأسمال إضافي من المستوى الأول، ويعكس نجاح الصفقة، خاصة الإقبال المتنوع، ثقة المستثمرين في استراتيجية وإدارة بنك دبي التجاري، وقوة اقتصاد دولة الإمارات، وسيساعد الإصدار البنك على زيادة ومواصلة دعمه للشركات المحلية، ويسعدنا أيضاً إدراج الأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي، باعتبارها البورصة الدولية في المنطقة، والخيار المفضل لمعظم المصدرين الإقليميين والمحليين».

وأوضح دارين كلارك الرئيس المالي لبنك دبي التجاري، أن السعر النهائي للسندات، فاق توقعاتنا، باعتباره حتى الآن أقل قسيمة يدفعها مصدر بنكي من دبي لسندات رأسمال إضافي من المستوى الأول، والمتوافقة مع شروط اتفاقية بازل 3، كما أنه يدعم ثقة المستثمرين في المصدرين من الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز المكانة الرأسمالية لبنك دبي التجاري، وعلاقته بأسواق رأس المال.

وقال عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «إن هذا الإدراج الافتتاحي لبنك دبي التجاري في ناسداك دبي، يؤكد الدور المتنامي للبورصة في دعم مبادرات زيادة رأس المال من قبل الهيئات الرائدة في دبي، والإمارات العربية المتحدة، وهي بصدد توسيع أنشطتها لصالح اقتصاد الدولة، وتعزيز الرخاء فيها، وبصفتها البورصة المالية الدولية في المنطقة تلتزم ناسداك دبي، بتعزيز دورها الريادي، كمركز لإصدار السندات والصكوك من القطاعين العام والخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى مستوى العالم ككل».

من ناحيته، قال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: يسر ناسداك دبي، التعاون مع بنك دبي التجاري، لدعم الخدمات المصرفية الهامة، التي يقدمها للشركات والأفراد، وتسهيل روابطه مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ويبرز إدراج السندات في بورصة ناسداك دبي، بصفتها البورصة الدولية في المنطقة، مدى تطور وعمق البنية التحتية لأسواق رأس المال في دبي، وقدرتها على تلبية المتطلبات المتزايدة للمشاركين فيها.

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