8.1 مليارات مكاسب أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 8.1 مليارات درهم، معززاً بمكاسب أسهم البنوك، واستمرار عمليات الشراء الانتقائي على الأسهم ذات النتائج الجيدة.

وصعد سوق دبي 0.64% إلى 2153.48 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.87% عند 4689.79 نقطة بدعم صعود أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

وانخفضت السيولة مجدداً دون نصف مليار درهم لتبلغ 488 مليوناً منها 407.2 ملايين في أبوظبي و80.9 مليوناً في دبي، وجرى تداول 158.7 مليون سهم، موزعة بواقع 89 مليوناً في أبوظبي و69.7 مليوناً في دبي، من خلال 4683 صفقة.

سوق دبي

عزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.19% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.74% و«الإمارات دبي الوطني» 0.96%، وزاد قطاع العقار على نحو طفيف 0.05% بعد نمو «داماك» 0.92% و«ديار» 1.12% و«إعمار مولز» 0.71% وذلك بالرغم من نزول «إعمار العقارية» 0.38% و«الاتحاد العقارية» 0.74% بينما استقر «إعمار للتطوير».

وصعد قطاع الاستثمار 0.36% مدفوعاً بمكاسب «سوق دبي المالي» 0.86% و«شعاع كابيتال» 3.39% فيما استقر «دبي للاستثمار»، وارتفع قطاع النقل 0.6% مع صعود «العربية للطيران» 1.86%، واستقر «أرامكس».

تصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 25.7 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 19.5 مليونا. وحقق «شعاع كابيتال» أكبر ارتفاع بنسبة 3.39% فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.78%. ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 16.14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

عزّز صعود سوق بوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.87% و«أبوظبي الإسلامي» 4.1% و«أبوظبي التجاري» 1.41%، وزاد قطاع الاتصالات 0.59% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وصعد قطاع الاستثمار 3.17% مع نمو «العالمية القابضة» 3.8% .

وزاد قطاع الطاقة 0.05% مع صعود «طاقة» 0.7%،. وهبط قطاع العقار 1.18%.

وهيمن «الدار» على النشاط بسيولة 95.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 91.5 مليون درهم، وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 4.98%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.8%. وعمد المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 32.78 مليونا، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 31 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 15.3 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 15.3 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 31 مليون درهم.

إفصاحات

★ حددت شعاع كابيتال الاثنين المقبل موعداً لإصدار قرار بالتمرير بشأن تعيين عضو مجلس إدارة.

★ أعلنت أملاك للتمويل، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة الاثنين المقبل لمناقشة البيانات المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

★ ارتفعت أرباح شركة «الاتحاد للتأمين» إلى 7.46 ملايين درهم في الربع الثالث، مقارنة بنحو 5.6 ملايين في الفترة المقابلة العام الماضي.

★ يجتمع مجلس إدارة «أغذية» في 8 نوفمبر لمناقشة أعمال ذات صلة ومرتبطة بشؤون الشركة ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

★ تكبدت أسمنت الخليج خسائر متراكمة بنحو 413.21 مليون درهم حتى نهاية الربع الثالث، بما يعادل 50.33% من رأسمال الشركة، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات لمعالجة الخسائر شملت إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة ليكون أكثر كفاءة ويدعم قدرة الشركة على مواجهة الواقع والتحديات في نموها مستقبلاً.

★ يبحث مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في 9 نوفمبر الجاري، السماح لغير مواطني الدولة بتملك أسهم الشركة، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة.

★ تكبدت «أبوظبي الوطنية للفنادق» خسائر بنحو 75.76 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرباح بنحو 138.05 مليون درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.

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