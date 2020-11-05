«أبوظبي التجاري» يغلق مكاتبه بلندن وسنغافورة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن بنك أبوظبي التجاري، إغلاق مكاتبه التمثيلية في كل من لندن وسنغافورة، تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى التركيز بشكل رئيس على الأعمال والأسواق الأساسية للبنك.

وقال في إفصاح لسوق أبوظبي أمس إن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير في ربحية البنك. وكان البنك قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، التخارج من حصصه في شركتي تأمين، وهي «أورينت يو إن بي تكافل»، و«أورينت للتأمين التكافلي»، وذلك إلى شركة «أورينت للتأمين».

وأغلق السهم أمس صاعداً 1.41 % إلى 5.76 دراهم، بعد التداول على 6.73 ملايين سهم.

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