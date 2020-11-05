البنوك تدعم الأسواق بمكاسب 8.1 مليارات درهم

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

ربحت الأسواق المالية الإماراتية، أمس، 8.11 مليارات درهم، حيث واصلت القيمة السوقية تجاوز حاجز التريليون درهم، مسجلة تريليوناً و12 مليار درهم.

وصعد سوق دبي 0.64 % إلى 2153.48 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 0.87 % عند 4689.79 نقطة، بدعم صعود أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

وانخفضت السيولة مجدداً دون نصف مليار درهم، لتبلغ 488 مليوناً، منها 407.2 ملايين في أبوظبي، و80.9 مليوناً في دبي، وجري تداول 158.7 مليون سهم، موزعة بواقع 89 مليوناً في أبوظبي، و69.7 مليوناً في دبي.

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