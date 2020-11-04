«بنك أون أس» يطلق تطبيقاً لشركات التكنولوجيا المالية في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق «بنك أون أس BankOnUS»، المنصة المتخصصة في الخدمات المالية في دولة الإمارات، جيلاً جديداً من التطبيقات التي تعتمد على التكنولوجيا لتعزيز مستوى مشاركة العملاء وإيجاد حلول مالية ميسرة وموثوقة وفعالة أيضاً من ناحية التكلفة.

ويهدف إطلاق هذه التطبيقات إلى مواجهة التحديات الرئيسية التي يواجهها العملاء والتي تستهدف إحلال المنظومة الاقتصادية للخدمات المالية.

مع وجود أكثر من 1500 عرض للمنتجات في مجال الخدمات المالية، ينشر تطبيق BankOnUs خوارزميات متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي ويضع مخاوف العملاء في مقدمة الاهتمامات. و

توفر عمليات البيع التي تتم من خلال التطبيق عنصري الشفافية والحيادية فيما يخص العمولات، كما تمنح العملاء مزيداً من الخيارات والمدخرات والقدرة على التحكم في إدارة أعمالهم المالية بكل سهولة. لذا يقدم BankOnUs مقارنات مصورة ومفصلة للمنتجات التي تجعل عملية اتخاذ القرار عملية سلسة.

إن أهم ما يميز هذا التطبيق لعملائه هو قدرته على توفير خاصية حفظ كل منتجاتهم المالية في محفظة واحدة، وبالتالي يسهل الوصول إليها. أما أهم التحديات الأخرى التي يواجهها العملاء فهي إلغاء دور الوسطاء، مع توفير معلومات كاملة ودقيقة في الوقت نفسه.

قال دروبا جيوتي سينغوبتا، المؤسس المشارك في BankOnUs: «إن مجال الخدمات المالية يقدم عدداً لا حصر له من الخدمات، كما أن قطاع التكنولوجيا المالية يخطو خطوات تدريجية نحو الأمام في التأثير على المنظومة الاقتصادية للخدمات المالية.

ويبحث العملاء دائماً عن المعلومات والتعامل بشفافية والوصول إلى الحلول الموثوق بها. كما أنه مع إطلاق تطبيق BankOnUs، فإننا نعمل بأنفسنا على إمداد عملائنا بكل المعلومات المطلوبة لإجراء عمليات الشراء والصفقات المالية بما يتناسب مع نمط حياتهم واحتياجاتهم الخاصة. ويكمن هدفنا هنا في إيجاد الحلول البسيطة والموثوق بها وإتاحتها للعملاء بينما نعمل على تقديم الابتكارات والإبداعات التكنولوجية إلى سوق تجاري واحد».

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