شراكة بين «أبوظبي الأول» و«فيزا» لقبول المدفوعات عبر الهاتف

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد بنك أبوظبي الأول، شراكة مع شركة فيزا، بهدف تقديم حل تقني مبتكر، يتيح للتجار في الدولة، قبول المدفوعات عبر الهواتف المتحركة. ويمكن للتجار استخدام تقنية «Tap to Phone» الجديدة، لقبول المدفوعات اللا تلامسية عن طريق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد.

وتسهم هذه الشراكة في ترسيخ المكانة الرائدة لبنك أبوظبي الأول، كمزود رائد لخدمات الدفع في الإمارات، بما ينسجم في المضمون والأهداف، مع استراتيجية الدولة الرامية إلى الترويج للمدفوعات الرقمية، وصولاً إلى مرحلة الاقتصاد غير النقدي. وبذلك، يمكن للتجار قبول المدفوعات اللا تلامسية عبر هواتف أندرويد الذكية، باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، دون الحاجة للاستثمار في جهاز تقليدي منفصل للمدفوعات.

وكانت تقنيات الدفع اللا تلامسي معتمدة على نطاق واسع في الدولة، حتى قبل جائحة كوفيد 19، التي أدت إلى تسريع هذا التوجه بشكل كبير، ووصلت نسبة المدفوعات اللا تلامسية في سبتمبر 2020، إلى 71 % من إجمالي تعاملات الدفع الرقمي في الدولة.

ويمثل إطلاق تقنية «Tap to Phone»، أحدث مبادرات بنك أبوظبي الأول، الهادفة إلى تمكين التجار من تقديم تجربة أكثر سلاسةً وأماناً لعملائهم. هذه الخدمة الجديدة متاحة للتجار والمؤسسات، ضمن قطاعات مختلفة.

وقالت هناء الرستماني نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «تهدف هذه الشراكة بين بنك أبوظبي الأول وفيزا، والتي أثمرت عن تقنية «Tap to Phone» المبتكرة، إلى دعم التحول الرقمي في قطاع المدفوعات، وإثراء وتنويع الخدمات المتاحة أمام العملاء.

وأضافت أن توفير حلول الدفع المتطورة، وإتاحتها لجميع القطاعات، يعتبر خطوة هامة، لا سيما خلال هذه المرحلة، التي يزداد فيها توجه المستهلكين إلى الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية في جميع مشترياتهم، في ظل التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد 19، وذلك كبديل أكثر أماناً عن أساليب الدفع النقدي التقليدية، التي كانت شائعة من قبل. ويسهم بنك أبوظبي الأول في دعم هذه المبادرة، من خلال توظيف إمكاناته الكبيرة في قطاع معالجة المدفوعات، سواء أكان ذلك في نقاط البيع، أو عبر منصات التجارة الإلكترونية.

من جانبه، قال رامانا كومار نائب رئيس أول، رئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، إن الكشف عن تقنية Tap to Phone، يعكس عمق التزامنا تجاه شركائنا التجاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمثل في الوقت ذاته، رافداً قوياً لخطط التحول الرقمي في بنك أبوظبي الأول، تحت مظلة مبادرة Payment as a Platform، التي أعلن عنها البنك سابقاً، وسيوفر هذا التعاون، الذي يجمعنا مع فيزا، العديد من المزايا الهامة للتجار، ونتطلع قدماً نحو تعزيز شراكتنا مع فيزا، لنعمل معاً على التقليل من الاعتماد على الدفع النقدي، دعماً لرؤية الإمارات، التي تهدف للتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز