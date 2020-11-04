البورصات الآسيوية منقسمة على خلفية اشتداد المنافسة في نتائج الانتخابات الأمريكية

المصدر: أ ف ب

يسيطر التوتر الأربعاء على البورصات الآسيوية التي تترقب أولى نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط اشتداد المنافسة بين الرئيس دونالد ترامب وخصمه الديموقراطي جو بايدن مع تأخر صدور النتائج بسبب تعداد الأصوات عبر البريد.

وشهدت بورصة طوكيو حيوية منذ افتتاحها غداة تحقيق مكاسب في بورصة وول ستريت، فارتفع مؤشر نيكاي قرابة الساعة 5,20 ت غ بنسبة 2,01% إلى 23764,22 نقطة، فيما ارتفع مؤشر توبيكس بنسبة 1,37% إلى 1629,93 نقطة.

وقد أنهت جلستها على ارتفعا نسبته 1,72 بالمئة عند 23695,23 نقطة.

وقبيل إغلاق طوكيو توقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته على تويتر تحقيق "فوز كبير" واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات الأمر الذي ينذر بتحدي محتمل من معسكره في حالة الهزيمة.

وما زال جو بايدن في الطليعة حتى الآن في عدد الناخبين الكبار. وقال امام أنصاره "حافظوا على الإيمان ، سننتصر!" وقال أمام أنصاره ، وبدا متفائلا بشأن ولايتي أريزونا وبنسلفانيا ، وهما ولايتان رئيسيتان أخريان.

أما في هونغ كونغ، فبقي مؤشر هانغ سينغ مستقرا (-0,09%)، فيما تراجع مؤشر شانغهاي المركب بـ0,26% ومؤشر شينزن بـ0,4%.

وإلى الانتخابات الأمريكية، تلقت الأسواق الصينية صدمة مع إعلان إرجاء عملية الطرح العام لمجموعة "أنت" الصينية العملاقة للدفع الإلكتروني، ما انعكس على سعر سهم مجموعة علي بابا، شركتها الأم السابقة.

وواصلت السوق النفطية الارتفاع الذي سجلته الإثنين، مدفوعة بالتكهنات حول تمديد أعضاء أوبك والدول الحليفة لها مدة خفض إنتاجها.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2,28% قرابة الساعة 5,10 ت غ إلى 38,52 دولارا للبرميل، فيما ارتفع سعر نفط برنت بحر الشمال بنسبة 2,19% إلى 40,58 دولارا.

وفي حال فوز بايدن الذي يعتزم الحد من استخراج النفط الصخري في الولايات المتحدة، قد ترتفع أسعار النفط على المدى القريب.

وسجلت العقود الآجلة على مؤشرات البورصة الأميركية ارتفاعا، ولا سيما مؤشرات بورصة ناسداك. وأوضح المحلل ستيفن إينس من شركة أكسيكورب أن "السوق تراقب تراجع احتمال فوز ساحق للديموقراطيين، وتترقب بالتالي قدرا أقل من القيود الصارمة على عمالقة التكنولوجيا".

- تبدد احتمال "مد أزرق" -ارتفع سعر الدولار مقابل الين قرابة الساعة 5,25 ت غ ليصل إلى 104,85 ين للدولار الواحد، مقابل 104,49 ين الثلاثاء الساعة 21,00 ت غ. كذلك ارتفع سعر الدولار مقابل اليورو إلى 1,1665 دولار لليورو الواحد مقابل 1,1715 دولار الإثنين.

وأغلقت مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة تدريجيا من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي للبلاد، وانتهت عمليات التصويت الأخيرة في الساعة 1,00 (الأربعاء الساعة 6,00 ت غ).

وتحتدم المنافسة بين المرشحين خلال عمليات فرز الأصوات مع فوز ترامب بعدد من الولايات، ولا سيما ولاية فلوريدا الأساسية لإعادة انتخابه، ما يبدد التوقعات بحصول "مدّ أزرق" ديموقراطي يكتسح الولايات المتحدة، ولو أن بايدن لا يزال في طليعة النتائج المعلنة حتى الآن.

وفي انتظار اكتمال النتائج، توقع كل من المرشحين فوزه، غير أن اسم الفائز قد لا يعلن قريبا بسبب حجم التصويت عبر البريد الذي سيؤخر تعداد الأصوات في عدد من الولايات الحاسمة.



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