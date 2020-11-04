بنك دبي التجاري يدرج سندات بقيمة 600 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

قرع اليوم الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج سندات تقليدية بقيمة 600 مليون دولار.

أُصدرت هذه السندات لمدة 6 سنوات مع معدل فائدة 6.000%، وبلغ حد الاكتتاب 2.1 ضعفا، وتم تخصيص 61% لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و24% لأوروبا، و13% لآسيا. إن هذا أول إصدار للسندات يدرجه بنك دبي التجاري في بورصة ناسداك دبي، البورصة المالية الدولية في المنطقة.

وبنك دبي التجاري هو أحد أقدم البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لعملائه من أفراد ومؤسسات، بما في ذلك إدارة النقد، والتمويل التجاري، والخزينة، وتمويل المشاريع، وبطاقات الائتمان، والرهون العقارية. كما اعتمد البنك في جميع قطاعات العملاء الأساسية عددًا من التقنيات والحلول الرقمية المعترف بها.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: " نحن سعداء بالإقبال الذي حظي به إصدار بنك دبي التجاري الافتتاحي لسندات رأس مال إضافي من المستوى الأول. ويعكس نجاح الصفقة وخاصة الإقبال المتنوع ثقة المستثمرين في استراتيجية وإدارة بنك دبي التجاري، وفي قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيساعد الإصدار البنك على زيادة ومواصلة دعمه للشركات المحلية. ويسعدنا أيضًا إدراج الأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي، باعتبارها البورصة الدولية في المنطقة والخيار المفضل لمعظم المصدرين الإقليميين والمحليين".

وأضاف دارين كلارك، الرئيس المالي لبنك دبي التجاري: "لقد فاق السعر النهائي للسندات توقعاتنا، باعتباره إلى الآن أقل قسيمة يدفعها مُصدرٌ بنكي من دبي لسندات رأس مال إضافي من المستوى الأول والمتوافقة مع شروط إتفاقية بازل 3، كما أنه يدعم ثقة المستثمرين في المصدرين من الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقوي المكانة الرأسمالية لبنك دبي التجاري ويعزز علاقته بأسواق رأس المال".

وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "إن هذا الإدراج الافتتاحي لبنك دبي التجاري في ناسداك دبي يؤكد الدور المتنامي للبورصة في دعم مبادرات زيادة رأس المال من قبل الهيئات الرائدة في دبي والإمارات العربية المتحدة، وهي بصدد توسيع أنشطتها لصالح اقتصاد الدولة وتعزيز الرخاء فيها. وبصفتها البورصة المالية الدولية في المنطقة، تلتزم ناسداك دبي بتعزيز دورها الريادي كمركز لإصدار السندات والصكوك من القطاعين العام والخاص على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى مستوى العالم ككل.

ارتفعت قيمة إدراجات السندات والصكوك الجديدة في بورصة ناسداك دبي هذا العام إلى 17.15 مليار دولار أمريكي حتى الآن، بزيادة 9% عن 15.85 مليار دولار أمريكي التي سُجلت في نفس الفترة من عام 2019.

وتُعد دبي أكبر مركز لإدراج السندات والصكوك بالدولار الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 87.4 مليار دولار أمريكي، بنسبة 52% من قبل مصدرين إماراتيين و48% من مصدرين أجنبيين.

وأضاف حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: "يسر ناسداك دبي التعاون مع بنك دبي التجاري لدعم الخدمات المصرفية الهامة التي يقدمها للشركات والأفراد، وتسهيل روابطه مع المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

ويُبرز إدراج السندات في بورصة ناسداك دبي، بصفتها البورصة الدولية في المنطقة، مدى تطور وعمق البنية التحتية لأسواق رأس المال في دبي وقدرتها على تلبية المتطلبات المتزايدة للمشاركين فيها".

وقد تم إدراج سندات بنك دبي التجاري البالغ قيمتها 600 مليون دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي بتاريخ 21 أكتوبر، 2020.

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