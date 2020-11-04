تباين أداء أسواق الأسهم.. والسيولة فوق 500 مليون درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع ثبات السيولة عند مستوياتها السابقة فوق 500 مليون درهم، وصعد سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب البنوك، التي ضغطت بدورها على سوق دبي إلى جانب أسهم العقار والاستثمار.

وانخفض سوق دبي 1.18% إلى 2139.67 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والاتصالات، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.25% إلى 4642.42 نقطة بدعم أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 532.5 مليون درهم منها 347.85 مليوناً في أبوظبي و184.7 مليوناً بدبي. وجرى تداول 316.9 مليون سهم، موزعة بواقع 92.23 مليوناً في أبوظبي و224.67 مليوناً في دبي من خلال 5781 صفقة. واستحوذت الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك على النصيب الأكبر من السيولة وعلى رأسها في دبي «دبي الإسلامي» و«إعمار العقاري» وفي أبوظبي «الدار» و«أبوظبي الأول».

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.47% مع تراجع «دبي الإسلامي» 1.95% و«الإمارات دبي الوطني» 1.37%، وتراجع قطاع العقار 1.23% بضغط «إعمار العقارية» 0.76% و«إعمار للتطوير» 0.44% و«إعمار مولز» 1.4% و«الاتحاد العقارية» 4.64% و«ديار» 0.37% و«داماك» 2.7%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.16% مع انخفاض «سوق دبي المالي 0.49% و«شعاع كابيتال» 1% فيما استقر «دبي للاستثمار»، وتراجع قطاع النقل 1.21% مع انخفاض «أرامكس» 1.23% و«العربية للطيران» 0.92% و«الخليج للملاحة» 4.11%.

وهيّمن «دبي الإسلامي» على النشاط مستقطباً 45.2 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 34.36 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 25.2 مليوناً. وحقق «تبريد» أكبر ارتفاع بنسبة 6%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.64%، واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 69 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.5% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.7% و «أبوظبي الإسلامي» 2.09% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.22%، وزاد قطاع الاستثمار 1.07% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.92% و«الواحة كابيتال» 2.94%، فيما انخفض «إشراق» 0.33%.

وارتفع قطاع الطاقة 0.1% مع نمو «طاقة» 1.43% فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.6% واستقر «دانة غاز». وانخفض قطاع العقار 1.42% مع هبوط «الدار» 1.49%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات».

وتصدر «الدار العقارية» النشاط بنحو 77.9 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 76.3 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 66.5 مليوناً. وحقق «أسمنت الخليج» أكبر ارتفاع بنسبة 11.4%، فيما كان «دار التأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.94%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 13 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

لا تطورات بشأن «بلوم مصر»

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إنه لا يوجد ما يؤكد احتمال استكمال وإنجاز أي معاملة تخص الاستحواذ على بنك لبنان والمهجر في مصر المعروف باسم «بنك بلوم».

وأضاف البنك في افصاح لسوق دبي المالي أمس أنه لن يتم إصدار إعلان آخر إلا إذا كان هناك تطورات جوهرية.

وأشار البنك إلى أنه يقوم بشكل مستمر بتقييم الفرص المحتملة والتي تكون متاحة في مختلف الأسواق.

كان بنك الإمارات دبي الوطني أعلن في أغسطس قيامه بإجراء مباحثات مبدئية مع بنك لبنان والمهجر، بخصوص إمكانية الاستحواذ المحتمل على حصة المساهمة الحالية في مصر.

إفصاحات

★ يعقد مجلس إدارة بنك المشرق اجتماعاً الاثنين المقبل للنظر في البيانات المالية للربع الثالث من السنة المالية 2020 والموافقة عليه.

★ حددت شركة أمانات القابضة الأحد موعداً لاجتماع مجلس الإدارة لاعتماد النتائج المالية عن الربع الثالث من عام 2020.

★ يجتمع مجلس إدارة شركة العربية للطيران الثلاثاء المقبل لمناقشة البيانات المالية للربع الثالث 2020.

★ أعلنت شعاع كابيتال عن استقالة أحمد عبد الحميد الأحمدي من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه.

★ أعلنت الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، عن موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على بيع عقار عائد إلى الشركة بعد الحصول على الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع واستكمال الإجراءات طبقاً للأصول.

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