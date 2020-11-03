شراء انتقائي يستهدف أسهم «النتائج الجيدة» بمكاسب 1.1 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عادت الأسهم للمربع الأخضر في ختام جلسة أمس، بمكاسب 1.1 مليار درهم معززة بعمليات شراء انتقائية استهدفت شريحة من الأسهم خاصة التي أعلنت عن نتائج فصلية جيدة في الربع الثالث.

وصعد سوق دبي 0.6% إلى 2165.33 نقطة، فيما نما سوق أبوظبي هامشياً 0.07% عند 4637.77 نقطة، واستقطبت الأسهم نحو 546.5 مليون درهم منها 430.36 مليوناً في أبوظبي و 116.2 مليوناً في دبي. واستحوذت 3 أسهم على 58% من السيولة أو ما يعادل 315.4 مليون درهم وهي «العالمية القابضة» و«الدار» و«أبوظبي الأول».

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.76% مع نمو «إعمار العقارية» 0.38% و«إعمار للتطوير» 0.45% و«الاتحاد العقارية» 0.35% و«داماك» 6.73%، وزاد قطاع البنوك 0.35% بدعم نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.28% فيما هبط «دبي الإسلامي» 0.48%.

وصعد قطاع الاستثمار 0.35% مدفوعاً بمكاسب «دبي للاستثمار» 0.88% فيما انخفض «سوق دبي المالي» 0.73% و«شعاع» 4.48%، وارتفع قطاع النقل 1.89% بعد صعود «أرامكس» 3.05% و«الخليج للملاحة» 3.3%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 27.6 مليون درهم، وحقق «داماك» أكبر ارتفاع بنسبة 6.73%، فيما كان «شعاع كابيتال» الأكثر انخفاضاً 4.48%.

ودعم تماسك سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.14% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.18% فيما استقر «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي»، وزاد قطاع العقار 1% علي وقع مكاسب «الدار» 1.13% ونزل قطاع الاتصالات 0.24% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع الاستثمار 0.27%، وهبط قطاع الطاقة 0.46% مع انخفاض «دانة غاز» 1.2% فيما استقر «طاقة» و«أدنوك للتوزيع».

هيمن «العالمية القابضة» على النشاط بنحو 111.4 مليون درهم،وسجل «الظفرة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 5.97%، فيما كان «منازل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.91%.

إفصاحات

★ ارتفعت أرباح «أورينت للتأمين» إلى 378 مليون درهم خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، مقابل 355 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 7%.

★ يجتمع مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس غداً، لمراجعة القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترة التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

★ يعقد مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات اجتماعاً عن بعد الأحد المقبل لاعتماد البيانات المالية للربع الثالث.

★ أعلنت أجيليتي، عن إنهاء عقد خدمات المناولة الأرضية لشركتها التابعة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، لمطاري كابول في قندهار، وهيرات الدولي في أفغانستان مع احتفاظها بكل حقوقها باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراض والطعن، وسينتج عن ذلك انخفاض الإيرادات بنحو 13 مليون دولار.

★ انخفضت أرباح «الفجيرة لصناعات البناء» إلى 27.55 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 32.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

★ أعلن البنك العربي المتحد استقالة أحمد سمير سمارة من منصبه بأمانة سر البنك اعتباراً من 29 أكتوبر الماضي.

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