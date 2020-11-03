«الإمارات دبي الوطني» نحو شراء «بلوم مصر»

المصدر: (دبي- سيد صالح)

يجري بنك الإمارات دبي الوطني، مباحثات مع إدارة مجموعة «بنك لبنان والمهجر»، المعروفة باسم «بنك بلوم»، لتقديم عرض رسمي لشراء وحدة المجموعة في مصر، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ».

ومن أبرز المنافسين للبنك بنك المؤسسة المصرفية العربية البحريني «إيه بي سي». وتحتاج مجموعة بلوم البنانية نحو 240 مليون دولار، لزيادة رأسمالها لتتوافق مع تعليمات الحكومة اللبنانية، وهو ما دفعها للإعلان عن بيع وحداتها في مصر، التي تستأثر أرباحها بنحو 46% من إجمالي أرباح المجموعة. وبدأ «بلوم مصر» العمل في عام 2005 ويبلغ عدد فروعه في مصر حالياً 41 فرعاً، وتبلغ قيمة رأس المال المدفوع للبنك 2 مليار جنيه «126 مليون دولار».

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