«دبي الإسلامي» ينهي دمج «نور بنك» بزمن قياسي

المصدر: دبي-البيان

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن إتمام دمج عمليات نور بنك، وذلك بعد نجاح نقل العلاقات المصرفية كافة إلى بنك دبي الإسلامي. ويأتي هذا الاستحواذ ليعزز مكانة البنك كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم بإجمالي موجودات يتجاوز 300 مليار درهم.

وحرص البنك على تنفيذ مشروع الدمج وفق مبادئ رئيسية ملزمة تستند إلى أطر حوكمة متينة استهدفت تقليل تأثيرات المشروع على المتعاملين والسوق إلى الحد الأدنى. وتمكن البنك من إتمام عملية الدمج في وقت قياسي على الرغم من الظروف غير المواتية، في الوقت الذي تعمل فيه معظم فرق العمل عن بعد بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19.

وعلى الرغم من صعوبة إتمام المشروع ضمن الوقت المحدد والمقدر بعام واحد وخاصة في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الكلي العالمي، إلا أن تواؤم التخطيط المحكم مع القدرات التنفيذية لفرق العمل ساهم بإنهاء مشروع الدمج خلال 283 يوماً فقط، وقبل الموعد النهائي المتوقع بفترة طويلة. وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «كان التواصل الفعال مع الأسواق والمتعاملين والجهات التنظيمية عنصراً أساسياً في نجاح تنفيذ المشروع».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز