«أبوظبي التجاري» يتخارج من شركتي تأمين

المصدر: (أبوظبي – البيان)

وافق بنك أبوظبي التجاري على بيع حصته البالغة 49% في شركة أورينت يو إن بي تكافل، وحصتها البالغة 20% في أورينت للتأمين التكافلي لصالح «أورينت للتأمين».

وذكر البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى التركيز على الأعمال المصرفية الرئيسية، متوقعاً أن تتم عملية البيع خلال 6 أشهر بعد الحصل على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

ونوه «أبوظبي التجاري» أنه سيتخارج ممثلاً عن بنك الاتحاد الوطني وشركة الوفاق للتمويل، بعدد 981.1 ألف سهم من أسهم «أورينت يو ان بي تكافل» بقيمة 77 مليون درهم، موضحاً أن القيمة الدفترية للأسهم كانت بقيمة 88.5 مليون درهم والتي تقدر بقيمة شراء بنسبة 1.27% من رأسمال الشركة المدرجة، وذلك بتاريخ الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني.

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