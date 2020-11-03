«أبوظبي الإسلامي» و«أرامكس» نحو «مورغان ستانلي»

المصدر: (دبي- سيد صالح)

توقعت شركة «أرقام كابيتال»، أن تشهد الأسواق الإماراتية خلال نوفمبر الجاري تغيرات في أسهم شركاتها المُدرَجَة على مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة».

وقال نعمان خالد، المحلل الاقتصادي لدى «ارقام كابيتال»، إن من أبرز التغيرات انضمام سهمي «أبوظبي الإسلامي» و«ارامكس الإمارات» لخدمات النقل إلى المؤشر خلال هذا الشهر. وتوقع أن ينضم سهم «أبوظبي الإسلامي» إلى المؤشر الكبير ضمن المؤشر، ليجذب 106 ملايين دولار، فيما توقع أن ينضم سهم «ارامكس» إلى المؤشر الصغير ليجذب 6 ملايين دولار.

وأضاف أن جذب المزيد من الأسهم الإماراتية مرتبط بقرار من الشركات نفسها، يتمثل في زيادة النسبة المسموحة لملكية الأجانب. وتصل القيمة الإجمالية للشركات المدرجة على المؤشر إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

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