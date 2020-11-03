1.1 مليار أرباح «أبوظبي الإسلامي» بـ 9 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2020 حيث حقق صافي أرباح بقيمة 1.12 مليار درهم، وصافي إيرادات بلغ 3.93 مليارات خلال هذه الفترة.

وسجل المصرف أداءً مالياً قوياً في الربع الثالث مدعوماً بانتعاش النشاط الاقتصادي المحلي رغم استمرار التحديات العالمية غير المسبوقة الناتجة عن جائحة «كوفيد 19».

ونجح المصرف في تسجيل صافي أرباح بقيمة 533.8 مليوناً خلال الربع الثالث، مما شكّل نمواً ملحوظاً بنسبة 68 % مقارنة بالربع الثاني و98 % مقارنة بالربع الأول، مدفوعاً بقوة الإيرادات والنهج الصارم الذي اتبعه المصرف في ضبط التكاليف. وانخفض صافي الأرباح خلال الربع الثالث بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مستويات قوية من السيولة

وصل إجمالي الأصول إلى 127 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 2.3 % على أساس سنوي. وارتفعت ودائع العملاء إلى 100.7 مليار درهم، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4.0 % إلى 75.7 مليار درهم، بما يشكل 75.2 % من إجمالي ودائع العملاء مقارنةً بـ 72.5 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال جوعان الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: رغم حالة الاضطراب وعدم اليقين التي تلقي بظلالها على مشهد الاقتصاد الكلي، رصدنا مؤشرات إيجابية على التعافي محلياً بفضل الإجراءات الحاسمة والخطوات المدروسة التي اتخذتها حكومة الإمارات .

واستطاع المصرف أن يحقق أداء قوياً خلال الربع الثالث 2020، وهو ما يؤكد انتعاش الأنشطة الاقتصادية ومواصلة زخم النمو على مستوى كافة وحدات أعماله. وقد سجّل المصرف نمواً في صافي الأرباح بنسبة 68 % مقارنةً بالربع السابق، مدفوعاً بالإيرادات القوية والتزامه بمنهجيته المدروسة في إدارة التكاليف.

وأضاف قائلاً: سنظل ملتزمين بدعم عملائنا من خلال تطبيق حزمة من إجراءات التسهيلات التي من شأنها التخفيف عن كاهلهم تماشياً مع حزمة الدعم الشاملة التي أطلقها المصرف المركزي. وعليه، قام المصرف بدعم نحو 88,000 عميل من الأفراد والشركات عبر تأجيل سداد أقساط التمويل.

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