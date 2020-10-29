8.5 مليارات درهم مكاسب الأسهم في أكتوبر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في تداولات أكتوبر الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 8.55 مليارات درهم، معززة بشكل رئيس، بمكاسب سوقي أبوظبي، مع استمرار سيطرة الترقب على المعنويات، انتظاراً لانتهاء ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث.

وارتفع سوق أبوظبي 3.14 % إلى 4660 نقطة، مع صعود البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع، بينما انخفض سوق دبي 3.7 % عند 2187.86 نقطة، مع تراجع البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال أكتوبر، بنحو 13 مليار درهم موزعة بواقع 9.8 مليارات في أبوظبي، و3.3 مليارات في دبي، وجري تداول 6.45 مليارات سهم، منها 2.4 مليار في أبوظبي و4.05 مليارات في دبي من خلال 97.45 ألف صفقة. واستحوذت 3 أسهم على نحو 50 % من السيولة، وهي «الدار» و«العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول».

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي نحو 8.55 مليارات درهم، بعدما وصلت مكاسب سوق أبوظبي إلى 16.42 مليار درهم، فيما خسر سوق دبي نحو 7.86 مليارات درهم.

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافٍ 605.5 ملايين درهم، والتسييل بدبي بصافٍ 397.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافٍ 397.2 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافٍ 605.5 ملايين درهم.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع البنوك 6.37 %، مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 10.8 %، و«دبي الإسلامي» 3.7 %، وانخفض قطاع العقار 1.45 %، مدفوعاً بنزول «إعمار العقارية» 4.3 %، و«الاتحاد العقارية» 5.37 %، و«إعمار مولز» 0.67 %، و«إعمار للتطوير» 4.6 % و«ديار» 4.9 % فيما صعد «داماك» 18.35 %.

وهبط قطاع الاستثمار 1.02 %، مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.87%، و«سوق دبي المالي» 0.12 %، و«شعاع كابيتال» 7.44 %، وانخفض قطاع النقل 5.33 %، متأثراً بهبوط «أرامكس» 7.71 %، و«العربية للطيران» 1.79 %، و«الخليج للملاحة» 2.34 %.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط، بنحو 566.6 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 423 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 383.87 مليون درهم. وحقق «داماك» أكبر ارتفاع 18.35 %، تلاه «تبريد» 9.87 %، ثم «الإمارات للمرطبات» 9.26 %، فيما كان «الإثمار»31 % الأكثر انخفاضاً، تلاه «أملاك للتمويل» 15.09 % ومال المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 393 مليون درهم فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة، ارتفاع قطاع العقار 34.13 %، مع نمو «الدار» 36.32 %، مدفوعاً بالإعلان عن تنفيذ مشاريع حكومية، بقيمة 30 مليار درهم، فيما زاد «رأس الخيمة العقارية» 1.05 %، ونما قطاع البنوك 2 %، مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.96 %، و«أبوظبي الإسلامي» 1.4 %، و«أبوظبي التجاري» 3.89 %.

وارتفع قطاع الاتصالات 1.32 %، بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وانخفض قطاع الاستثمار 1 %، مع هبوط «العالمية القابضة» 1.69 %، و«إشراق» 2.24 %، فيما زاد «الواحة كابيتال» 5.15 %، وهبط قطاع الطاقة 2.6 %، نتيجة انخفاض «دانة غاز» 4.23%، و«أدنوك للتوزيع» 4.83 %، فيما ارتفع «طاقة» 4.35 %.

وتزعم «الدار»، النشاط بنحو 2.3 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 2.2 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول»، مستقطباً 2 مليار درهم، وحقق الدار أكبر ارتفاع، تلاه «أغذية» 21.45 %، ثم «ميثاق» 20.28 %، فيما كان «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الأكثر انخفاضاً 9.63 %، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» 9.02 %، ثم «أسمنت الخليج» 7.22 %. وعمد المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بأبوظبي، بصافٍ 578.45 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

جني أرباح يومي

هبطت الأسهم المحلية بنحو طفيف، في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة ومحدودة، قبيل عطلة المولد النبوي، مع استمرار الترقب لمزيد من إفصاحات الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثالث من العام الجاري، واستقطبت الأسهم سيولة منخفضة نسبياً عن الجلستين الماضيتين، بواقع 777.3 مليون درهم، بعد تداول 299.9 مليون سهم، من خلال 6144 صفقة.

وتراجع سوق دبي 0.15 %، إلى 2187.86 نقطة، مع تراجع أسهم «إعمار العقارية» 2.56 %، و«داماك» 1.8 %، و«أرامكس» 1.25 %، و«إعمار للتطوير» 0.44 %، و«سوق دبي» 0.36 %، وانخفض سوق أبوظبي 0.49 %، عند 4660.04 نقطة، بضغط انخفاض «الدار» 3.52 %، و«دانة غاز» 1.73 %، و«اتصالات» 1.06 %، و«أبوظبي الأول» 0.35 %.

إفصاحات

★ يجتمع مجلس إدارة دبي للاستثمار الاثنين المقبل للنظر في اعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة المنتهية 30 سبتمبر.

★ أعلنت تكافل الإمارات- تأمين عن استقالة خليفة يوسف الخوري عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي من 27 أكتوبر 2020.

★ عينت «دريك آند سكل إنترناشيونال» داليا زاهر مسؤولاً جديداً لعلاقات المستثمرين.

★ تعقد أمانات القابضة اجتماع الجمعية العمومية للشركة 15 نوفمبر لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

★ يجتمع مجلس إدارة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير الاثنين المقبل لاعتماد البيانات المالية للربع الثالث 2020.

★ يجتمع مجلس إدارة الأغذية المتحدة الأربعاء المقبل للموافقة على البيانات المالية المدققة للربع الثالث المنتهي 30 سبتمبر 2020.

★ أعلن البنك العربي المتحد وماستر كارد عن توقيع اتفاقية بحيث تصبح الأخيرة بموجبها شريكاً مفضلاً وحصرياً للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم والبطاقات التجارية الصادرة عن البنك.

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