«الإمارات دبي الوطني» يطلق بطاقة «فيزا فليكسي»

المصدر: (دبي – البيان)

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني أمس بطاقة «فيزا فليكسي الائتمانية»، التي تتيح لحامليها فرصة اختيار المزايا التي تناسب أنماط حياتهم.

ويمكن للعملاء الاختيار من مجموعة واسعة من المزايا المتنوعة، التي تشمل عروض السينما الحصرية والاشتراكات في منصات الموسيقى وخدمات الكونسيرج والخدمات المتعلقة بالسفر بباقة واسعة من المزايا الأخرى.

مكافآت مجزية

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: «يأتي تعاوننا مع «فيزا» لتقديم برنامج بطاقة ائتمانية، يوفر للعملاء كثيراً من المكافآت المجزية والعروض المرنة، بهدف تمكين العملاء من الحصول على أكبر قيمة ممكنة مقابل المبالغ التي ينفقونها. ويعد هذا البرنامج المبتكر أول برنامج من نوعه يطلقه البنك على مستوى العالم».

وقال شهباز خان، مدير عام «فيزا» في الإمارات: «تعمل المؤسسات المالية باستمرار على ابتكار منتجات مصممة لتلبية احتياجات أصحاب البطاقات ومواكبة أنماط حياتهم المتغيرة، وهنا يأتي دور منصة المزايا الرقمية التي توفرها «فيزا» لتتيح لشركائنا من البنوك فرصة تمكين عملائها من تخصيص المنتج، الذي يوفر لهم أعلى مستويات القيمة ويلبي احتياجاتهم الشخصية».

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