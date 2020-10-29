2.8 مليار أرباح «أبوظبي التجاري» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس عن نتائجه المالية عن التسعة أشهر من 2020 وتستند على أساس البيانات المالية المبدئية للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال أول مايو 2019 .

حيث بلغ صافي الأرباح 1.366 مليار درهم عن الربع الثالث بارتفاع 11% عن ما كان عليه في الربع الثاني وبانخفاض 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ما يشكل عوائد على حقوق المساهمين 12% وسجل البنك صافي أرباح 2.802 مليار درهم عن التسعة أشهر الأولى مقارنة مع 4.196 مليارات عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع الدخل من العمليات 2% ليبلغ 2.991 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2020. وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 19% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 706 ملايين درهم وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات 21% ما عوّض جزئياً الانخفاض 3% في صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي والبالغ 2.285 مليار درهم.

نمو المخصصات

وبلغ إجمالي المخصصات في الربع الثالث 913 مليون درهم بزيادة 18% عن ما كانت عليه في الربع الثاني من 2020 نتيجة تبني نهجاً متحفظاً في تجنيب المخصصات.

وبلغ صافي المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري 504 ملايين درهم بانخفاض بنسبة 25% عن ما كانت عليه في الربع الثاني نتيجة استرداد قروض متعثرة وتحرير مخصصات سابقة وسجل البنك مخصصات إضافية في الربع الثالث من 2020 بقيمة 148 مليون درهم مرتبطة بقروض مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر» والشركات التابعة لهما، حيث بلغ إجمالي المخصصات 1.379 مليار درهم.

وتم تحقيق وفورات بقيمة 231 مليون درهم في الربع الثالث ونحو 642 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر من 2020 ويمضي البنك في سعيه لتحقيق وفورات بـ 750 مليون درهم بحلول نهاية العام وتحقيق كامل الوفورات المستهدفة بنهاية 2021 والبالغة 1 مليار درهم.

واعتمد البنك حزمة من الإجراءات الشاملة للتخفيف من أثر الأعباء الاقتصادية الراهنة على العملاء تماشياً مع خطة الدعم الشاملة التي وضعها المصرف المركزي وتضمّنت الحزمة تأجيل سداد أقساط القروض وتخفيض الرسوم والأسعار وتخفيض أسعار الفوائد والإعفاء من بعض الرسوم وإعادة جدولة تسهيلات رؤوس الأموال العاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة "أبوظبي التجاري": واصل البنك الحفاظ على أدائه القوي ونجح في التكيّف مع الظروف التشغيلية والتحديات الراهنة وتتمثل الأولوية القصوى للبنك في الوقت الحالي في بناء قاعدة صلبة تؤهلنا للمضي قدماً في مسيرة النمو في المستقبل.

وحققت المجموعة خلال الربع الثالث صافي أرباح بلغت 1.366 مليار درهم، ما يشكل عوائد مجزية على حقوق المساهمين 12.0% وكان ذلك نتيجةً لاستقرار محفظة القروض التي شهدت نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث، والانخفاض الكبير في التكاليف وزيادة الدخل من الرسوم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ومن التطورات اللافتة التي شهدناها خلال الأشهر الماضية تزايد الإقبال على منصاتنا الرقمية، مع نمو في معدل اعتماد عملائنا على هذه الحلول بشكل كبير، حتى بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في الإمارات وارتفع عدد المستخدمين المسجّلين في منصات الخدمات المصرفية الرقمية التابعة للبنك عبر الإنترنت والهواتف الذكية 18% مقارنة مع نفس الفترة من 2019 إلى نحو800000 مستخدم.

تدابير حاسمة

وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة "أبوظبي التجاري": في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق، تتخذ المجموعة تدابير حاسمة للحفاظ على الربحية وحماية مركزها المالي القوي على المدى البعيد مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات المتميزة للعملاء.

وأوضح أن نتائج الربع الثالث تعكس قدرة البنك على التكيف وتحقيق أداء قوي، حيث سجل البنك زيادة في الدخل من العمليات 2% مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.991 مليار درهم.

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