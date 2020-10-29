66.3 مليون درهم أرباح «الفجيرة الوطني» في 9 أشهر

المصدر: (دبي – البيان)

سجل بنك الفجيرة الوطني 66.3 مليون درهم صافي ربح لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بانخفاض 87% مقارنة بـمبلغ 511.6 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019 بعد استيعاب المستوى المرتفع من المخصصات.

وارتفع الدخل الشامل الآخر إلى 18.2 مليون درهم و18.5 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة والأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر 2020 على التوالي على خلفية التحسن في الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وحقق البنك أرباحاً تشغيلية 707.3 ملايين درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2020 وتراجعت المصروفات التشغيلية 15.3% إلى 354.8 مليون درهم مقارنة مع 418.6 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: "على الرغم من امتداد فترة التحديات الاستثنائية لعام 2020 ومع كل التقلبات وعدم اليقين نتيجة جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع تكلفة المخاطر والرياح المعاكسة المستمرة لانخفاض أسعار النفط وأسعار الفائدة فقد حافظ البنك على إصراره بالتركيز على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية المتمثلة في تقديم خدمة عملاء استثنائية وقيادة الابتكار الرقمي، والحفاظ على الاستقرار المالي.

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