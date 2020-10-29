18 مليون درهم أرباح بنك الشارقة في النصف الأول

المصدر: (الشارقة – البيان)

أعلن بنك الشارقة، نتائجه للستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2020 وبلغ صافي الربح 18 مليون درهم مقابل 152 مليوناً للفترة المقابلة من 2019.وبلغ العائد على الموجودات 0.11% والعائد على حقوق الملكية 1.14%، وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع 81.70%، ونسبة القروض غير العاملة (صافي) 9.09% ونسبة حقوق الملكية العادية 10.75%.

وحققت عمليات المجموعة في الإمارات أداءً مرناً مدعوماً ببنية قوية للبنك من خلال تحقيق 210 ملايين درهم صافي ربح نصف سنوي مقابل 152 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019 على الرغم من الظروف الصعبة.

ولا تزال الميزانية العامة للمجموعة قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 34.45 مليار درهم (31 ديسمبر 2019: 31.75 مليار درهم) ما يعكس زيادة بنسبة 9% وإجمالي حقوق الملكية 3.19 مليارات درهم (2019: 3.13 مليارات درهم) مما يعكس زيادة بنحو 2%.

وتواصل المجموعة التمتع بسيولة عالية ورأس مال متين مع قاعدة ودائع عملاء بقيمة 23.5 مليار درهم (2019: 21.3 مليار درهم) مما يعكس زيادة 10% للفترة مع بلوغ نسبة القروض على الودائع 82% (2019: 83%) ونسبة التكلفة إلى الدخل 32%.

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