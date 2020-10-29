رسملة سوق أبوظبي تتخطى 700 مليار

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

تخطت القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، حاجز 700 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 683.8 ملياراً في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة تربو على 16.4 مليار درهم، بما يؤكد مكانة السوق إقليمياً وعالمياً.

وذكر سوق أبوظبي، أنه يمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم، ضمن بيئة قانونية مثالية، مع امتلاكه بنية تحتية متطورة، ذات معايير عالمية، وبيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة، إضافة إلى اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، استمر سوق أبوظبي في صعوده للشهر الرابع على التوالي، بعد أن صعد خلال أكتوبر الماضي بنحو 3.14 % إلى 4660.04 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق شهري منذ مارس الماضي.

وسوق أبوظبي للأوراق المالية، هو شركة مساهمة، تابعة لـ «القابضة»، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسة، ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

وهو أيضاً ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية، واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر، مع مصادر متنوعة للدخل، تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات «الاستعداد للخمسين».

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