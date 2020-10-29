النتائج الفصلية: البنوك الوطنية تتجاوز الجائحة رابحة

المصدر: دبي - البيان

حققت البنوك الوطنية نتائج مالية فصلية جيدة مكنتها من تجاوز جائحة «كوفيد 19» رابحة، رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية.

فقد بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2.802 مليار درهم. وارتفع الدخل من العمليات بنسبة 2 % إلى 2.9 مليار في الربع الثالث.

وسجل بنك دبي التجاري 816 مليون درهم أرباحاً صافية خلال 9 أشهر، وبلغ إجمالي الموجودات 92.8 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 12.4 % مقارنة بـ 82.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2019. وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 63.0 مليار درهم بنسبة 11.7 %، مقارنة بـ 56.4 ملياراً في الفترة المماثلة من 2019. كما بلغت أرباح بنك الشارقة خلال النصف الأول 18 مليون درهم مقابل 152 مليوناً للفترة المقابلة من 2019.

كما حقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 707.3 ملايين درهم خلال 9 أشهر، بـ 862.3 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019.

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