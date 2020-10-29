قادة القطاع المصرفي يستكشفون مهارات آليات إدارة الأزمات إعلامياً

المصدر: دبي - البيان

نظّم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بالتعاون مع «آبكو العالمية» شركة الاتصال الأمريكية التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، ورشة عمل افتراضية حول آليات إدارة الأزمات والكوارث إعلامياً، واستخدام أحدث المنهجيات المتبعة في مجال الاتصال الاستراتيجي ضمن مختلف المواقف باستخدام أحدث الأساليب العلمية المتطورة المعمول بها عالمياً، وذلك ضمن أجندة المعهد التدريبية المخصصة لتطوير قادة القطاع المصرفي، في كافة المجالات.

وشارك في الورشة أكثر من 40 من قادة القطاع المصرفي في قطاعات الاتصال المؤسسي والابتكار وإدارة المخاطر، واستعرض المشاركين خلال الورشة تجارب آبكو العالمية في مجال التعامل الإعلامي مع الأزمات والكوارث الطبيعية وكيفية إدارتها، كما انضم المشاركون أيضاً إلى محاكاة حية قامت بتقييم ردود أفعال الأقسام المختلفة أثناء الأزمة، وإلى العديد من السيناريوهات والأمثلة العملية وكيفية التعامل معها.

بروتوكولات

وأكد جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وعضو لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، على الحاجة إلى بروتوكولات مناسبة لإدارة الأزمات ومستويات أعلى من التعاون بين الإدارات للتغلب على الأزمات.

وقال إن ورشة العمل تأتي ضمن أجندة الفعاليات والبرامج التدريبية المخصصة للقطاع المصرفي، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي، واطلاعهم على أحدث آليات الاتصال الاستراتيجي والتعرف عن قرب على أفضل الممارسات والخبرات والتجارب المتميزة في مجال الاتصال الاستراتيجي عالمياً، وأشاد الجسمي بالتعاون مع آبكو العالمية، وحرص المعهد الدائم على مد جسور الشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، بما يضمن تبادل الخبرات وتطوير المهارات.

وبدوره، قال مأمون صبيح، رئيس «آبكو العالمية» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات والشؤون العامة، فقد شهدنا الأضرار التي لحقت بسمعة العديد من الشركات التي لم يكن لديها خرائط طريق واضحة للأزمة، مشيراً إلى أن الأزمات تأتي دائماً بدون سابق إنذار ومن الضروري أن تكون المؤسسات مستعدة بالرسائل والخطط اللازمة لجمهورها المستهدف ووسائل الإعلام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز