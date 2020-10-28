«أبوظبي الأول» يطلق أداة ذكاء اصطناعي لدعم مبيعات التجار

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق بنك أبوظبي الأول، أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة (Super-Surprises)، التي تعمل على استخدام بيانات المدفوعات، من خلال حملات فعالة لتعزيز مبيعات التجار وجذب عملاء جدد إليهم.

وتعتبر الأداة الجديدة الإضافة الأحدث إلى منصة الدفع المتكاملة (Payment as a Platform)، التي أطلقها البنك، وتعتمد على تحليل سلوك الإنفاق في كل بطاقة تتفاعل مع أنظمة الدفع التابعة لبنك أبوظبي الأول، سواء في نقاط البيع أو عبر بوابة المدفوعات وتسهم الخطوة في مساعدة التجار على إعداد حملات ترويجية فعالة، تستقطب المزيد من العملاء إلى علاماتهم التجارية.

ومن خلال دراسة تفاعل العملاء مع العلامات التجارية المختلفة وسلوكيات إنفاق البطاقات، فإن أهمية المنصة لا تقتصر على مساعدة التجار في زيادة مبيعاتهم فحسب، بل وتسهم أيضاً في تحقيق وفورات كبيرة على صعيد تكاليف أنشطة التسويق، وتضمن عائداً مثالياً على الاستثمار في كل حملة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتيح (Super-Surprises) لأصحاب المشاريع التجارية الصغيرة الاستفادة من نظام الإحالة التي يحقق لهم عوائد إضافية على إحالة الشركاء. ونظراً لامتلاك بنك أبوظبي الأول منظومة مدفوعات قوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستعمل أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة على توليد عروض ترويجية مفاجئة لحاملي البطاقات تتفاعل مباشرة مع منظومة مدفوعات بنك أبوظبي الأول، بعض النظر عن كونهم من عملاء البنك.

حلول مبتكرة

وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «نحن ندرك أهمية تزويد شركائنا بحلول رقمية مبتكرة، وحرصنا من هذا المنطلق على الاستثمار في الأدوات التي تسهم في تعزيز تجربة عملائنا.

وتقدّم كل من (Super-Surprises) ومنصة الدفع المتكاملة نماذج عن تميز حلول الدفع، التي يوفرها بنك أبوظبي الأول، والقيمة التي تحققها للتجار والمستهلكين على حد سواء. وباستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تعمل (Super Surprises) على إعداد عروض مبنية على سلوك إنفاق كل عميل على حدة، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستنال رضى واستحسان التجار والعملاء على حد سواء».

زخم الإنفاق

وقال رامانا كومار، نائب رئيس أول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في «أبوظبي الأول»: «تمثل (Super-Surprises) إضافة قيّمة إلى مبادرة (Payment as Platform)، لكونها برنامجاً فريداً يساعد التجار على تقديم مفاجآت تنسجم مع توجهات ومشتريات حامل كل بطاقة، الأمر الذي نثق بأنه سيعزز من زخم عمليات الإنفاق.

وتقدم الحلول التي يطوّرها «أبوظبي الأول» جسراً يربط بين التجار والمستهلكين، ويضمن تحقيق قيمة مضافة على امتداد دورة معاملات الدفع. ولا شك في أن الجميع يرغب بالحصول على المفاجآت.

وبالتالي فإن الاستفادة من عرض تقدمه إحدى العلامات التجارية المفضلة للمستهلك سيكون بالفعل مفاجأة سارة، ناهيك عن مدى سهولة وسلاسة عملية استلام المكافآت. ومن المعروف بأن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يحبون التسوق، ونقدم اليوم لكل من يستخدم أياً من أجهزة الدفع الخاصة ببنك أبوظبي الأول فرصة الحصول على مفاجأة معدة خصيصاً لهم، وبناء على بيانات مشترياتهم السابقة».

ويواصل «أبوظبي الأول» الابتكار في قطاع المدفوعات، ليقدم للعملاء والتجار قيمة مضافة عبر توفير حلول تتخطى الأساليب التقليدية السائدة. وكان البنك قد أطلق هذا العام منصة الدفع المتكاملة الخاصة بالتجار، والتي توفر مجموعة من خدمات الدفع ضمن حزمة رقمية واحدة فريدة من نوعها.

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