سوق أبوظبي العالمي يؤكد الالتزام بالابتكار في عيده الخامس

المصدر: أبوظبي - البيان

أحيا سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في العاصمة أبوظبي، الذكرى الخامسة لتأسيسه، مؤكدّاً التزامه بتلبية احتياجات السوق وتعزيز الابتكار وترسيخ مكانته كمركز للابتكار يجتذب الشركات ورواد الأعمال للاستفادة من البنية التحتية المتكاملة للسوق.

وقدّم سوق أبوظبي العالمي منذ إطلاقه في 21 أكتوبر 2015، العديد من السياسات والمبادرات المبتكرة، حيث قاد السوق مبادرات رائدة تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وساهمت في تبوّئه أعلى المناصب كمركز مالي دولي بوقت قصير.

والجدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي هو السلطة القضائية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطبّق قانون العموم الإنجليزي بأكمله. وكما افتتح السوق أوّل قاعة محاكم رقمية بالكامل في العالم، وهو يعد أيضاً أول مركز مالي دولي في المنطقة يقدم نظام ترخيص البنوك الرقمية وإطاراً تنظيمياً شاملاً للأصول الافتراضية، بالإضافة إلى أوّل إطار عمل شامل لمديري صناديق رأس المال المخاطر .

دعم مستمر

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «إن مسيرة السوق منذ المراحل الأولى، لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة والثقة التي منحنا إياها شركاؤنا الاستراتيجيون ومجتمع الأعمال لدينا، لذلك يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهموا في رسم قصة نجاح السوق.

وأضاف :»بينما نحيي ذكرى انطلاقتنا، لا بد من النظر إلى مسيرتنا التي حققناها فقد تعلمنا من 2020 أن متطلبات السوق يمكن أن تتغير بوقت أسرع مما نتوقع لذلك فإننا ملتزمون بالاستمرار بتوفير السياسات والدعم اللازم لضمان اختيار رواد الأعمال من كافة العالم للسوق كمركز لتنمية وتطوير أعمالهم«.

حزم متكاملة

والتزم سوق أبوظبي العالمي، وسط جائحة»كوفيد 19» بتلبية احتياجات مجتمع الأعمال لديه عبر تقديم حزم دعم الأعمال بالتماشي مع إجراءات التحفيز المتكاملة في الدولة سعياً من السوق إلى ضمان استمرار نمو بيئة الأعمال لديه.

والمحافظة على استقرار مجتمع الكيانات المسجّلة وشملت هذه الإجراءات، إعفاء كاملاً من رسوم استمرارية الأعمال للشركات الراغبة في الانتقال من سلطات قضائية أخرى للعمل في سوق أبوظبي العالمي وإعادة 50% من قيمة الرسوم الرقابية الجديدة للخدمات المالية وتخفيضاً 50% على الرسوم الرقابية لسلطة للشركات الجديد وتخفيض 50% على رسوم تأسيس شركات جديدة.

وأثبت سوق أبوظبي العالمي قوة وصلابة البنية التحتية الرقمية الخاصة به، حيث استمر بتقديم خدمات متواصلة للشركاء الاستراتيجيين من خلال أحدث التقنيات والوسائل الرقمية ومنها البوابة الإلكترونية AccessADGM وقاعة المحاكم الرقمية، ما مكّن الشركات من الاستمرار بالعمل وإتمام إجراءاتهم الهامة دون انقطاع.

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