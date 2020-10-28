سيولة قوية على العقار تنعش الأسواق بمكاسب 7 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تدفقت سيولة قوية ناهزت مليار درهم في جلسة أمس تركزت بشكل رئيسي على أسهم العقار ما أضاف للأسهم مكاسب سوقية بأكثر من 7 مليارات درهم وسط ترقب لنتائج الشركات العقارية القيادية.

وارتفع سوق دبي 1.13% إلى 2191.16 نقطة مع صعود أسهم العقار والتأمين والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.25%، مواصلاً مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق عند 4682.82 نقطة بدعم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين.

واستقطبت الأسهم 997.87 مليون درهم، منها 821 مليوناً في أبوظبي، و176.87 مليوناً في دبي، وجرى تداول 337.43 مليون سهم، موزعة بواقع 225.16 مليوناً في أبوظبي، و176.87 مليوناً في دبي، من خلال 6848 صفقة. واجتذب سهم «الدار» نحو 40.3% من السيولة الإجمالية للسوقين ونحو 49% من سيولة سوق أبوظبي.

سوق دبي

عزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 4.48% مع صعود «إعمار العقارية» 5.79% و«إعمار للتطوير» 2.69% و«إعمار مولز» 2.77% و«داماك» 6.73%، فيما انخفض «الاتحاد العقارية» 0.36%.

وانخفض قطاع النقل 0.17% مع هبوط «أرامكس» 0.74% و«الخليج للملاحة» 2.55% فيما زاد «العربية للطيران» 0.9%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.72% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.88% و«سوق دبي المالي» 1.06%، فيما زاد «شعاع كابيتال» 3.28%.

تصدر «إعمار العقارية» على النشاط 41 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 30 مليون درهم ثم «الإمارات دبي الوطني» 28.87 مليون درهم. وحقق «داماك» أكبر ارتفاع بـ 6.73% واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 26.95 مليون درهم فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

عزّز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.18% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.41% و«أبوظبي التجاري» 1.56%، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وزاد قطاع العقار 11.28% مع نمو «الدار» 11.18% و«رأس الخيمة العقارية» 1.3%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.24% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.8% مع تراجع «العالمية القابضة» 2.56% و«إشراق» 1.95%، فيما زاد «الواحة كابيتال» 4%. وتراجع قطاع الطاقة 0.53% وهيمن «الدار» على النشاط بنحو 402.2 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 119.2 مليون درهم.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات في أسواق الأسهم المحلية حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي المالي بصافي استثمار 110.7 ملايين درهم، ونحو التسييل في سوق دبي، بصافي استثمار 8.2 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو التسييل في سوق أبوظبي بصافي استثمار 110.68 ملايين درهم، ونحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 8.2 ملايين درهم.

إفصاحات

★ يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» في 4 نوفمبر القادم.

وخلال الاجتماع سيقوم مجلس إدارة الشركة بالإطلاع على خطة العمل والاستراتيجيات المتعلقة بالتأمين الإلكتروني لدى الشركة وإقرارها.

★ انخفضت أرباح شركة «طيران أبوظبي» إلى 113.09 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 223.9 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأثرت شركات الطيران وصناعة الطيران والسفر في العالم بحالة إغلاق الأجواء التي قامت بها معظم دول العالم لمواجهة تفشي كورونا.

★ زادت أرباح شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» إلى 11.35 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 664.39 ألف درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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