سوق دبي المالي يعتمد ضوابط التداول بالهامش قصير الأجل

المصدر: دبي - البيان

وافق مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، على اعتماد إصدار ضوابط التداول بالهامش قصير الأجل.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، أن مجلس إدارتها وافق أيضاً على اعتماد إصدار ضوابط تداول عقود المشتقات المنظمة.

والتداول بالهامش هي طريقة لتداول الأصول باستخدام أموال مقدمة من طرف ثالث، وتتيح حسابات الهامش للمتداولين الوصول إلى مبالغ أكبر من رأس المال مقارنة بحسابات التداول العادية مما يتيح لهم الاستفادة من مراكزهم.

وبموجب اعتماد إصدار ضوابط تداول عقود المشتقات المنظمة يمكن (لعضو المشتقات) إبرام اتفاقيات مع عملائه للتداول وفقاً لأوامرهم بعد إيداع العميل للهامش الأولي المحدد من المقاصة المركزية في حسابه الخاص وتعهده بتغذية ذلك الحساب فوراً عند انخفاض قيمة الهامش الأولي إلى هامش الصيانة، وذلك لإعادة حساب العميل إلى الهامش الأولي.

وأشارت الشركة إلى أنه تم خلال الاجتماع المنعقد أمس، الموافقة على البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للتسعة أشهر المنتهية من عام 2020.

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين عضوين باللجنة الشرعية محل العضوين المتوفيين، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية إلى جانب اعتماد النسخة المحدثة من كتيب أنظمة الوسطاء والتداول وقواعد السلوك المهني.

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