سيولة قوية ترفع سوق أبوظبي لأعلى مستوياته في 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق أبوظبي صوب أعلى مستوياته في 8 أشهر، معززاً بسيولة قوية، تركزت بشكل رئيس في 4 أسهم، فيما انخفض سوق دبي طفيفاً، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار، واقتربت السيولة الكلية للسوقين من حاجز المليار درهم.

وصعد سوق أبوظبي 1.24 % إلى 4624.85 نقطة، بالغاً أعلي مستوياته منذ مطلع مارس الماضي، مدفوعاً بمكاسب العقار والبنوك والاتصالات والتأمين، بينما تراجع سوق دبي 0.5 % عند 2166.51 نقطة، بضغط أسهم العقار والبنوك والنقل والسلع والتأمين.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 963.3 مليون درهم، منها 829.7 مليوناً في أبوظبي، و132.6 مليوناً في دبي، وجرى تداول 380.85 مليون سهم، موزعة بواقع 226.6 مليوناً في أبوظبي، و154.25 مليوناً في دبي، من خلال 5328 صفقة. واستحوذت 4 أسهم من سوق أبوظبي على نحو 75.5 % من السيولة الكلية، أو ما يعادل 726.9 مليون درهم، يتصدرها «الدار» 402.69 مليون، و«العالمية القابضة» 125 مليوناً، و«أبوظبي الأول» 116.4 مليوناً، و«أبوظبي التجاري» 82.7 مليوناً.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار 0.51 %، على وقع تراجع «داماك» 4.58 %، و«الاتحاد العقارية» 1.77 %، «وديار» 0.71 %، فيما زاد «إعمار مولز» 0.69 %، و«إعمار للتطوير» 0.45 %، واستقر «إعمار العقارية»، وتراجع قطاع البنوك 0.69 %، مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.95 %، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.48 %.

ونزل قطاع النقل 1.26 %، بعد تراجع «العربية للطيران» 0.9%، و«أرامكس» 1.7 %، فيما زاد «الخليج للملاحة» 2.6 %، وزاد قطاع الاستثمار 0.88 %، مع نمو «دبي للاستثمار» 0.89 %، و«سوق دبي المالي» 1.07 %.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط، بنحو 20.25 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» 18 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 16.2 مليون درهم، ليغلق عند 4.12 دراهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق العاصمة، ارتفاع قطاع العقار 14.13 %، مع نمو «الدار» 14.93 %، بعد توقيع الشركة اتفاقية تفاهم مع أبوظبي التنموية القابضة «القابضة»، كما زاد «رأس الخيمة العقارية» 0.79 %، ونما قطاع البنوك 0.55 %، مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.71 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.48 %. وصعد قطاع الاتصالات 0.71 %، مع نمو سهم «اتصالات» بذات النسبة.

فيما انخفض قطاع الاستثمار 0.05 %، مع هبوط «العالمية القابضة» 0.26 %، بينما زاد «إشراق» 4.07 %. وتصدر «الدار» النشاط، مستقطباً 402.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 125 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 116.45 مليون درهم.

المؤسسات

واصلت المؤسسات أداءها المتباين، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 205.8 ملايين درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 13 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 13 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 205.81 ملايين درهم.

إفصاحات

* وافق مجلس إدارة «دي إكس بي إنترتينمينتس» على انتخاب عبد الوهاب الحلبي رئيساً.

* أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار.

* قالت شركة سوق دبي المالي، إن مجلس إدارتها سيناقش الاثنين المقبل اعتماد إصدار ضوابط التداول بالهامش قصير الأجل.

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