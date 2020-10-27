«دبي التجاري» يُصدر سندات بـ 600 مليون دولار

المصدر: (دبي - البيان)

أصدر بنك دبي التجاري سندات دائمة إضافية غير قابلة للاستدعاء من المستوى الأول بأجل استحقاق لمدة ست سنوات بقيمة 600 مليون دولار وبسعر فائدة 6%، وهي أقل نسبة فائدة من جهة إصدار مصرفية في دبي حتى الآن كسندات إضافية للشق الأول من رأس المال بالتوافق مع متطلبات (بازل 3). يمثل هذا الإصدار، والذي يعد افتتاحياً من المستوى الأولى للبنك أيضاً، عودةً منه إلى أسواق رأس المال منذ طرح السندات في 2015.

ويعد هذا الإصدار ثاني إصدار من المستوى الأول من دول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن ميزة الاستدعاء الاسمي بعد ستة أشهر. وعمل كل من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك كوكلاء هيكلة ومنسقين عالميين مشتركين، بينما عمل كل من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك وباركليز وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ونومورا كمديرين رئيسيين مشتركين للسندات.

وسيتم إدراج السندات في يورونكست دبلن وناسداك دبي. وأعلن بنك دبي التجاري في 12 أكتوبر عن تفويض جديد للائحة اس للسندات الدائمة الإضافية غير القابلة للاستدعاء من المستوى 1 بأجل استحقاق لمدة ست سنوات.

وشهد الإصدار إقبالاً من مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا. وقد لقيت العروض التقديمية ترحيباً واسعاً، حيث اشتملت النقاط الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها للمستثمرين الجدارة الائتمانية القوية لبنك دبي التجاري والملكية المستقرة والنمو المستقر المصحوب بأداء مالي قوي.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي: يسعدنا مدى النجاح الذي حققه الإصدار والذي يعكس مدى صلابة الرؤية الاستراتيجية لدى البنك والالتزام الراسخ بتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة على مر السنين. وهذا الإصدار من شأنه تعزيز وتوفير دعم إضافي للأعمال المحلية في الحاضر والمستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز