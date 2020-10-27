الموافقة على طرح أولي لـ «المال كابيتال ريت» بسوق دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «المال كابيتال»، عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، على الطرح العام الأولي لصندوق «المال كابيتال ريت»، الذي استحدثته مؤخراً، والمعني بالاستثمار العقاري، وهو ذو رأسمال مغلق، يستهدف إدراج كامل وحداته في سوق دبي المالي.

ويستهدف «المال كابيتال ريت» طرحاً عاماً، يبلغ 500 مليون درهم، وسيتم توظيف عوائد الطرح للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المُدرة للدخل، والمدعومة باتفاقيات إيجار آمنة طويلة الأمد. وسيتيح «المال كابيتال ريت» للمستثمرين من الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، إمكانية الوصول إلى قطاع من الأصول متعددة الفئات، ذات أسس قوية، من خلال استراتيجية رامية إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأداء العالي في الإمارات، مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية.

وقال خالد جاسم بن كلبان رئيس مجلس إدارة «المال كابيتال»: في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها، يواصل المستثمرون بحثهم عن عوائد جذابة وآمنة على المدى البعيد، و«المال كابيتال» على ثقة تامة، بأن «المال كابيتال ريت»، وقرار إدراجه في سوق دبي المالي، سيساعدان في تلبية مختلف احتياجات المستثمرين، وتزويدهم بأداة استثمارية عالية السيولة، تتيح لهم إمكانية الدخول إلى قطاع العقارات المتنامي.

من جهته، قال ناصر النابلسي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «المال كابيتال»: تلتزم «المال كابيتال» بدورها البارز في تعزيز مكانة الأسواق المحلية والإقليمية، والارتقاء بها.

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