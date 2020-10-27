215.2 مليون دولار أرباح «البنك العربي» في 9 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 215.2 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مقارنة مع 668.9 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2019، بتراجع نسبته 68%.

وتأثرت أرباح مجموعة البنك العربي سلبياً نتيجة المخصصات الإضافية التي قام البنك برصدها احترازيا لمواجهة التراجع الاقتصادي وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات من الفوائد والعمولات بسبب انخفاض أسعار الفوائد عالمياً وتراجع أسعار النفط وتباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة الإغلاقات التي شهدتها دول العالم نظراً لتفشي فيروس كورونا.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 808 ملايين دولار بتراجع 22% عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض صافي الفوائد وكذلك انخفاض صافي العمولات. وقال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة: تكبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا أدت إلى فرض أعباء إضافية على كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة.

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