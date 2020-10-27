البنوك ترفع استثماراتها في سندات الدين %16 إلى 276.8 ملياراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

رفعت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها في سندات الدين إلى نحو 276.8 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 16% أو ما يعادل 37.8 مليار درهم مقارنة بنحو 239 ملياراً في يوليو 2019، وفق إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن استثمارات البنوك في سندات الدين زادت على أساس شهري بنحو 2.3% أو ما يعادل 6.3 مليارات درهم مقارنة بنحو 270.5 مليار درهم في يوليو السابق عليه، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 12.5% تعادل 30.7 مليار درهم مقارنة بنحو 246.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019.

ويضمن الاستثمار في السندات للبنوك عوائد مضمونة وجيدة مقابل مخاطرة مقبولة، بما يسهم في الحفاظ على رأس المال المستثمر أو زيادته، وبالتالي تعظيم إيرادات وأرباح البنوك المستقبلية. واستحوذت البنوك التقليدية على النصيب الأكبر من الاستثمارات في سندات الدين مع وصول رصيدها 266.6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 17.9% مقارنة بنحو 226.1 مليار درهم في أغسطس 2019، وبزيادة على أساس شهري 2.2% مقابل 260.8 مليار درهم في يوليو السابق عليه.

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