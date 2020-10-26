أول طرح عام لصندوق استثمار عقاري في سوق دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة المال كابيتال، اليوم عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الطرح العام الأولي لصندوق المال كابيتال ريت (Real Estate Investment Trust) الذي استحدثته مؤخراً، والمعني بالاستثمار العقاري وهو ذو رأس مال مغلق يستهدف إدراج كامل وحداته في سوق دبي المالي اعتباراً من شهر يناير 2021.

ويعد الصندوق أول طرح عام أولي لصندوق استثمار عقاري في سوق دبي المالي.

ويستهدف "المال كابيتال ريت" طرحاً عاماً يبلغ 500 مليون درهم.

وسيتم توظيف عوائد الطرح للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المُدرة للدخل، والمدعومة باتفاقيات إيجار آمنة طويلة الأمد. سيتيح المال كابيتال ريت للمستثمرين من دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية الوصول إلى قطاع من الأصول متعددة الفئات ذات أسس قوية من خلال استراتيجية رامية إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأداء العالي في دولة الإمارات، مثل قطاع الرعاية الصحية والتعليم والأصول الصناعية، مع عائد سنوي مستهدف تبلغ نسبته 7%.

ويُذكر أن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي تبدأ يوم 8 نوفمبر 2020 وتنتهي يوم 19 نوفمبر 2020، وسيبلغ سعر الاكتتاب 1 درهم لكل وحدة، وستبلغ رسوم الاكتتاب 0,02 درهم لكل وحدة، وسيتم الاكتتاب عن طريق بنك أبوظبي الأول ومنصة سوق دبي المالي الإلكترونية (DFM) .



وبهذه المناسبة قال خالد جاسم بن كلبان، رئيس مجلس إدارة المال كابيتال: "في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها، يواصل المستثمرون بحثهم عن عوائد جذابة وآمنة على المدى البعيد، وشركة المال كابيتال على ثقة تامة بأن المال كابيتال ريت وقرار إدراجه في سوق دبي المالي سيساعدان في تلبية مختلف احتياجات المستثمرين وتزويدهم بأداة استثمارية عالية السيولة تتيح لهم إمكانية الدخول إلى قطاع العقارات المتنامي".

ومن جهته قال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال، مُعلّقاً على الطرح العام الأولي: "تلتزم شركة المال كابيتال بدورها البارز في تعزيز مكانة الأسواق المحلية والإقليمية والارتقاء بها، وبابتكار منتجات استثماريةُ تُسلّط الضوء على الأسواق المحلية والإقليمية في الساحة الدولية. ولا شكّ أن إبداء هيئة الأوراق المالية والسلع لموافقتها على طرح المال كابيتال ريت يعد الأول من نوعه في القطاع المالي في دولة الإمارات".

ومن جانبه قال سانجي فيج، مدير إداري في شركة المال كابيتال ش.م.خ: "يسعى المال كابيتال ريت إلى توزيع أرباح على المستثمرين بنسبة لا تقلّ عن 80% من صافي دخله، كما سيستهدف الاستحواذ على أصول تتوافق مع أحكام الشريعة وأصول استراتيجية هامة، في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على وجه الخصوص،بعقود إيجار فردية تمتاز بدخل ثابت ومستوى تقلّب منخفض فضلاً عن ضمانها لزيادة رأس المال على المدى الطويل".

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق ستديره شركة المال كابيتال التي تأسست في عام 2005 وهي شركة رائدة في الاستشارات الاستثمارية وإدارة الأصول مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهي شركة تابعة لشركة دبي للاستثمار.

مزايا صندوق المال كابيتال ريت

- تبلغ قيمة الطرح المستهدفة 500 مليون درهم إماراتي، وسيتم توظيف عوائد الطرح للاستحواذ على أصول محددة عالية الجودة ومدعومة بجدارة ائتمانية راسخة مقابل الغير

- الاستحواذ على عقارات داخل الدولة وخارجها مع التركيز على عقارات في قطاعات متنامية مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمنشآت الصناعية

- لن تخضع الأسهم المعروضة للطرح العام الأولي لأي فترة حظر تداول وسيبدأ تداولها في سوق دبي المالي عند الإدراج

- هيكلية مثالية لرأس المال بحد أقصى تبلغ نسبته 50% من نسبة القروض إلى القيمة

- يجب ألا تقل نسبة توزيع الأرباح في صناديق الاستثمار العقارية عن 80% من صافي دخلها وذلك استناداً إلى القوانين والقواعد التنظيمية المتّبعة

- يستهدف الاستثمار في الأصول المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال هيكليات تمويل متوافقة كذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية

- يستهدف عوائد سنوية بنسبة 7%

- أول صندوق استثمار عقاري في سوق دبي المالي تنظم عمله هيئة الأوراق المالية والسلع

- إمكانية تملّك أصول داخل دولة الإمارات وكذلك في المناطق الحرة

الطرح والاكتتاب

المستثمرون من الأفراد في مرحلة الطرح العام الأولي: يمثّلون نسبة 20% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب وهي تساوي 100,000,000 وحدة. يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الوحدات لكل مستثمر من الأفراد عن هذه الشريحة مبلغ 10,000 درهم إماراتي بقيمة اسمية تبلغ 1,00 درهم إماراتي لكل وحدة إضافةً إلى رسوم الاكتتاب البالغة 0,02 درهم إماراتي لكل وحدة.

المستثمرون من المؤسسات في مرحلة الطرح العام الأولي: يمثّلون نسبة 80% من إجمالي عدد وحدات الصندوق المطروحة للاكتتاب وهي تساوي 400,000,000 وحدة. يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الوحدات لكل مستثمر من المؤسسات عن هذه الشريحة مبلغ 500,000 درهم إماراتي بقيمة اسمية تبلغ 1,00 درهم إماراتي لكل وحدة إضافةً إلى رسوم الاكتتاب البالغة 0,02 درهم إماراتي لكل وحدة.

وبإمكان المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الاكتتاب عبر بنك الاكتتاب، بنك أبوظبي الأول.

ويتيح كذلك بنك أبوظبي الأول خدمات الاكتتاب من خلال منصته الإلكترونية وعبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالطرح العام الأولي لدى سوق دبي المالي.

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