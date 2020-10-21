شراكة بين بنك الفجيرة الوطني ووزارة المالية لإطلاق الدفع الفوري بالدرهم الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الفجيرة الوطني اليوم إطلاق الدفع الفوري بالدرهم الإلكتروني، وهي أحدث طريقة دفع رقمية تتيح للعملاء تسديد الرسوم وكلفة الخدمات الحكومية باستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وتعدّ خطة الدفع هذه التي تقودها وزارة المالية نتيجة شراكة تعاونية بين الهيئات الحكومية الإماراتية والبنوك الوطنية الرئيسية في الدولة.

وتقدم خدمة الدرهم الإلكتروني المتوفرة على تطبيق NBF Corporate Access مجموعة من المزايا التي تهدف إلى تعزيز سلاسة تجربة العملاء وملاءمتها. وسيتاح للمستخدمين إجراء مدفوعات فورية وآمنة في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويُقبل نظام الدفع بالدرهم الإلكتروني على نطاق واسع في جميع الهيئات الحكومية والوزارات والسلطات الاتحادية والمحلية.

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية: تسعى وزارة المالية بشكل مستمر للتواصل والتعاون والتنسيق مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية بهدف توفير قنوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة لمواكبة التحول الرقمي على مستوى الخدمات المالية في الدولة، الأمر الذي يعزّز بدوره من مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مؤشرات التنافسية العالمية ومجالات الحكومة الذكية والاقتصاد المعرفي.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: مع تحوّل الإمارات إلى مجتمع غير معتمد على النقود، أردنا أن نكون في طليعة هذا التوجّه ولهذا كرّسنا جهودنا لتقديم أحدث طرق الدفع الرقمية لعملائنا. وقد شهدنا ارتفاعاً في المعاملات الرقمية هذا العام، ومن المتوقع أن تزيد مستقبلاً، وبالتالي، أصبح من الضروري أن تقدم البنوك تسهيلات دفع جديدة وآمنة وسلسة تدعم انتقال الدولة إلى اقتصاد غير نقدي.

وكثّف البنك خلال الأشهر الماضية جهود الرقمنة من خلال إطلاق مبادرات رئيسية تدعم مسيرة عملائه نحو الإنفاق غير النقدي. فقد أطلق البنك أخيراً محفظة الإمارات الرقمية «klip»، وهو تطبيق دفع غير نقدي يسمح للعملاء بتخزين وتحويل وإجراء المدفوعات بطريقة سلسة وآمنة. كما كان البنك أول بنك يعتمد رقمنة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق منصة مخصصة لهذه الفئة من الشركات هي منصة NBF Connect التي تهدف مساعدتها على النجاح.

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