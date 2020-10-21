353 مليوناً أرباح «الشارقة الإسلامي» في 9 أشهر

المصدر: (الشارقة - البيان)

حقق مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاعاً في أرباحه التشغيلية لتبلغ 504.7 ملايين درهم مقابل 465.7 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بارتفاع وقدره 8.4%، في حين بلغ صافي الربح 353.4 مليون درهم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنةً بـ 415.4 مليون درهم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بانخفاض 14.9%.

جاء ذلك نتيجة لارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة، والتي وصلت إلى مبلغ 151.3 مليون درهم مقارنة بمبلغ 50.3 مليون درهم عن العام السابق، بارتفاع قدره 101.1 مليون درهم ما يعادل 201.1 %.

وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 15% لتصل إلى 53.3 مليار درهم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بمبلغ 46.4 مليار درهم عن العام السابق.

واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الائتمان الحكيمة، والتي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف، فقد ارتفع إجمالي تمويلات العملاء إلى مبلغ 29.5 مليار درهم بزيادة قدرها 4.4 مليارات درهم ما يعادل 17.5% مقارنة بـ 25.1 مليار درهم عن العام السابق. واستطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 19.4% ليصل إجمالي الودائع 32.6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 27.3 مليار درهم بنهاية عام 2019.

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