الأسهم تتراجع تحت ضغوط البيع وجني الأرباح

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس أثر تعرضها لضغوط بيع وعمليات جني أرباح استهدفت بالأساس أسهم البنوك والعقار، وذلك بالتزامن مع انطلاق ماراثون النتائج الفصلية.

وهبط سوق دبي بنسبة 1.26% عند 2180.81 نقطة مع هبوط العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.37% إلى 4542.63 نقطة بضغط البنوك والعقار والتأمين والطاقة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 748.7 مليون درهم، منها 174.2 مليوناً في دبي و574.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 250.8 مليون سهم، موزعة بواقع 137 مليوناً في دبي و113.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4275 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 2.02% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 3.18% بعد انخفاض أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتراجع «دبي الإسلامي» 1.67%، وانخفض قطاع العقار 0.58% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.37% و«إعمار للتطوير» 1.32% و«إعمار مولز» 1.38% و«الاتحاد العقارية» 3.44%، فيما صعد «داماك» 1.14%.

ونزل قطاع النقل 1.12%، وهبط قطاع الاستثمار 0.12% مدفوعاً بنزول «سوق دبي المالي» 0.48% و«شعاع كابيتال» 0.16%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط بنحو 44.25 مليون درهم، تلاه «أرامكس» 44.2 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 20.4 مليون درهم. وحقق «دبي التجاري» أكبر ارتفاع بنسبة 4.11% فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنحو 3.51%. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 28.4 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.9% مع نزول «أبوظبي الأول» 0.71% و«أبوظبي التجاري» 2.93% و«أبوظبي الإسلامي» 0.94%، وانخفض قطاع العقار 0.47%.وانخفض قطاع الطاقة 0.12% مع تراجع «دانة غاز» 0.42% و«أدنوك للتوزيع» 0.3% فيما صعد «طاقة» 0.7%. ونما قطاع الاتصالات 0.36% .

وزاد قطاع الاستثمار 0.27%. وواصل «العالمية القابضة» الهيمنة على النشاط مستقطباً 151.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 134.32 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 100.7 مليون. وحقق «سيراميك رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 5.19%، فيما كان «أبوظبي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.93%، ومال المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء، بصافي استثمار 296 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون والخليجيون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 19.6 مليون درهم، بينما مالت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي 16.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 16.7 مليون درهم، ونحو البيع بأبوظبي، بصافي 19.6 مليوناً.

إفصاحات

★ قرر مجلس إدارة شركة أملاك اتخاذ قرار بالتمرير الأحد المقبل بشأن أمور اعتيادية داخلية.

★ أعلنت «عمان للتأمين» أنها ستعقد في 4 نوفمبر القادم اجتماع الجمعية العمومية للنظر في تعديل مواد من النظام الأساسي بما يتوافق مع دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

★ يناقش مجلس إدارة «بنك دبي التجاري» في 28 أكتوبر الجاري البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.

★ اجتمع مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» أمس، لإقرار النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

★ كلف مجلس إدارة «أبوظبي لبناء السفن» اللجنة التنفيذية بالشركة لمراجعة خطة العمل ورفع توصية إلى المجلس بشأنها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز