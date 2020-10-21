70 ملياراً موجودات «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020. واستمر المصرف بزيادة مبلغ مخصصات انخفاض القيمة في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي تسببت بتسجيل صافي خسارة للمصرف بمبلغ 311 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى. ولا تزال الميزانية العمومية تحافظ على مركزها السليم المدعوم بتغطية قوية ومعدلات جيدة من السيولة ونسبة كفاية رأس المال.

وبلغ إجمالي الموجودات 70.1 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 8% عن نهاية 2019. وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: نحافظ على التزامنا بمبادئ الشريعة الأساسية، حيث قمنا باتخاذ إجراءات إغاثية دعماً لعملائنا من الأفراد والشركات والمؤسسات الذين يواجهون صعوبات نتيجة جائحة «كوفيد 19». وقمنا كذلك بمساعدة أكثر من 39,600 عميل من خلال تأجيل أقساط مترتبة عليهم بقيمة 2.2 مليار.

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