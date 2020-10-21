5.6 مليارات أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 9 أشهر

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق صافي أرباح بلغ 5.6 مليارات درهم للتسعة أشهر الأولى 2020. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع ضم نتائج دينيزبنك المالية للعام.

وانخفض صافي الأرباح بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام 2020.

ولاتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها السليم، مع استقرار جودة الائتمان إلى جانب معدلات السيولة ونسب رأس المال القوية. كما واصلت المجموعة رفع مخصصات انخفاض القيمة لتغطية المرحلتين 1 و2 في ظل المناخ الاقتصادي الحافل بالتحديات.

وبلغ إجمالي الدخل 18.3 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو القروض متضمناً دينزبنك. وباستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال في العام 2019، انخفض صافي الأرباح بنسبة 30%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1% منذ نهاية العام 2019 ليصل إلى 692 مليار درهم. وارتفع قروض العملاء بنسبة 1% منذ نهاية العام 2019 لتصل إلى 442 مليار درهم. وانخفاض ودائع العملاء بنسبة 3% منذ نهاية العام 2019 لتصل إلى 458 مليارا. وبقيت نسبة التغطية قوية عند 119.6%. وبلغ معدل تغطية السيولة 161.7% ومعدل القروض إلى الودائع 96.6% وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة.

وقال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تمكن البنك من المحافظة على قوة ميزانيته العمومية. ولاتزال حكومة الإمارات الرشيدة تواصل اتخاذ إجراءاتها الحاسمة لحماية صحة سكان الدولة من خلال اتباع إرشادات واضحة وهادفة ومدروسة لإعادة فتح الاقتصاد، مع استمرار منح السلامة الأولوية القصوى.

لقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي أطلقها مصرف الإمارات المركزي دور كبير في دعم ومؤازرة العملاء والبنوك في المرحلة الراهنة وذلك تجنباً لحدوث تعثر في الائتمان لاحقاً. ومن دواعي فخرنا أن يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بمساعدة العملاء المتضررين من جائحة كوفيد 19، فضلاً عن دوره الفاعل في دعم المبادرات المجتمعية.

وبدورها، تعكس النتائج المالية للبنك التعافي في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث، كما أن الميزانية العمومية للبنك لاتزال قوية، مما سيمكنه من الاعتماد عليها للمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ونحن ممتنون لقيادة الإمارات الرشيدة على دعمها ومؤازرتها خلال هذه الأوقات والظروف الاستثنائية.

دينيزبنك

وبلغت مساهمة دينيزبنك في الدخل الإجمالي للمجموعة 5.91 مليارات درهم وحقق صافي أرباح بلغت 1.23 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى. وبلغ إجمالي الأصول 127 مليار درهم، كما بلغ صافي القروض 79 مليار درهم، فيما وصلت الودائع إلى 87 مليار درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020. ويُعدّ دينيزبنك خامس أكبر بنك خاص في تركيا ويتمتع بحضور واسع من خلال شبكة تضم 742 فرعاً وأكثر من 3,000 جهاز صراف آلي، ويزاول عملياته من خلال 706 فروع في تركيا و36 فرعاً في مناطق أخرى (النمسا وألمانيا والبحرين)، حيث يقدم خدماته إلى ما يقارب 14 مليون عميل عن طريق فريق عمل يضم 14,000 موظف.

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