نقل ملكية رخصة الخليج الأول «سابقاً» إلى «القابضة» لتأسيس بنك رقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول موافقة مساهميه على نقل ملكية الرخصة المصرفية لبنك الخليج الأول «سابقاً» إلى «القابضة» لتمكينها من تأسيس بنكها الرقمي الجديد.

وتأتي الموافقة عقب اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس في المقر الرئيس لبنك أبوظبي الأول.

وبموجب الاتفاقية، سينقل بنك أبوظبي الأول ملكية رخصة بنك الخليج الأول المصرفية السابقة إلى «القابضة» مقابل الحصول على حصة 10% من أسهم رأس مال البنك الجديد، مع أفضلية الحصول على 10% إضافية من الأسهم في حال تم طرحها للاكتتاب العام مستقبلاً. ومن المقرر أن تعمل «القابضة» على تأسيس البنك الرقمي الجديد برأس مال مبدئي يقدر بـ2 مليار درهم.

وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نشكر مساهمينا لموافقتهم على نقل ملكية الرخصة المصرفية لبنك الخليج الأول السابقة إلى «القابضة»، وكلنا ثقة بأن البنك الإماراتي الرقمي المتكامل الذي ستؤسسه «القابضة» سيقدم فرصة استثمارية متميزة لنا ولمساهمينا؛ حيث تتمتع الإمارات بمكانة رائدة على صعيد الابتكار في قطاع الخدمات المالية.

وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي للقابضة: عملنا في القابضة على تحديد الفرصة لتأسيس بنك رقمي مستقل يعزز الاقتصاد الرقمي في أبوظبي، ويدعم محفظتنا في مجال الخدمات المالية. ونودّ أن نشكر مساهمي أبوظبي الأول لموافقتهم على نقل ملكية الرخصة المصرفية لبنك الخليج الأول السابقة، بما يخولنا البدء بتطوير هذا البنك المستقل وفق الرؤية الطموحة التي وضعناها له.

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