7 بنوك إماراتية ضمن الأكثر أمناً عالمياً

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

حلت 7 بنوك إماراتية ضمن قائمة 50 بنكاً هي الأكثر أمناً على مستوى العالم، والتي أصدرتها مجلة «جلوبال فاينانس».

وجاء بنك أبوظبي الأول في المركز الأول إقليمياً و32 عالمياً في القائمة.

وتصدر القائمة «KfW» بنك التنمية الألماني الحكومي ومقره فرانكفورت، تلاه في المركز الثاني بنك «كانتون زيورخ» السويسري، وجاء بنك «BNG» الهولندي في المركز الثالث، وبنك المعاشات الزراعية الألماني في المركز الرابع، وبنك «نديرلاندز ووتر شاببسبنك» الهولندي في المركز الخامس.

وضمت قائمة أكثر 50 بنكاً أمناً في الأسواق الناشئة لعام 2020 ضمتها المجلة ضمن تصنيفها السنوي التاسع والعشرين، أربعة بنوك إماراتية، جاء على رأسها بنك أبوظبي الأول في المركز الرابع، وبنك أبوظبي التجاري في المركز 13، ومصرف أبوظبي الإسلامي في المركز 29، وبنك الإمارات دبي الوطني في المركز 37.

وضمت قائمة أكثر 10 مؤسسات مالية إسلامية أمناً في دول مجلس التعاون الخليجي 3 بنوك إماراتية تصدرها مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الثاني وبنك دبي الإسلامي في المركز 9 ومصرف الشارقة الإسلامي في المركز 10.

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