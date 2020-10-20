إدراج «سواعد» شركة خاصة بسوق أبوظبي الأحد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج أسهم «سواعد القابضة» ضمن منصة السوق الثانية المخصصة للشركات المساهمة الخاصة من الأحد ليرتفع عدد الشركات المدرجة بهذا السوق إلى 6 شركات بجانب «ريم للاستثمار» و«القدرة القابضة» و«منازل» و«المستثمر الوطني» و«واحة الزاوية».

وأوضح السوق في تعميم أمس، أنه سيتم إيقاف التداول بأسهم الشركة خارج قاعات التداول من تاريخ إدراجها في السوق وستكون أي عملية تداول تتم بعدها باطلة ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن العملية.

وكشفت نشرة الإصدار الخاصة بالشركة، أن القيمة الاسمية لرأس المال تبلغ 51.1 مليون درهم موزعة على 51.1 مليون سهم بقيمة اسمية 1 درهم لكل سهم.

دخل

وأوضحت الشركة أنها تحقق دخلاً من استثمارها في شركاتها التابعة التي تعمل في مجال توريد العمالة عند الطلب وإيجارات المساكن والخدمات ذات الصلة، مشيرة إلى أنها تدرس التنويع في قطاعات أخرى لتوليد تدفقات إيرادات إضافية في ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة.

مشيرة إلى أنها تستثمر أيضاً في ودائع محددة الأجل لدى بنوك الإمارات والتي تزيد من المصدر المتكرر لدخل الاستثمار، كما تستثمر الشركة في الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم بالدولة بشكل أساسي لكسب أرباح الأسهم.

ويتمثل الدخل من العمليات الأساسية التي تم جنيها من توظيف القوى العاملة ومن الإيرادات الإيجارية والسكنية، كما حققت الشركة 676 ألف درهم من فوائد الودائع المصرفية التي تعد مصدراً لإيرادات الاستثمار المتكررة. ويبلغ إجمالي أصول الشركة نحو 396.5 مليون درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.

مساهمون

ويمتلك 8 مساهمين أكثر من 5% من أسهم الشركة بواقع 45.08% أو ما يعادل 41.98 مليون سهم، وهي: «أبوظبي لاند للمقاولات العامة» بنسبة 16.11% و«المياسة للاستثمار» 14.89% و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» 10.58% و«القدرة القابضة للاستثمار» 10% و«إسكان الجماعي» 10% و«كاليبرس لخدمات التوظيف» 10% و«ريليكو ليمتد» 5.56% و«التضامن للاستثمارات المالية» 5%.

وأسست «سواعد القابضة» في إمارة أبوظبي كشركة مساهمة خاصة، وكانت تعمل سابقاً تحت اسم «سواعد للتوظيف»، قبل أن يقوم المساهمون بتحويل حصصهم المملوكة لهم في 14 يناير 2018، إلى «سواعد القابضة»، ليكمل المساهمون في يوليو من العام نفسه عملية نقل الملكية القانونية.

أنشطة

لدى «سواعد القابضة» أنشطة تجارية مرخصة وهي استثمار المشاريع العقارية وتطويرها وتأسيسها وإدارتها، واستثمار المنشآت التجارية وتأسيسها وإدارتها، وخدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة. وتمتلك الشركة 100% في كل من «سواعد للتوظيف» و«سواعد للاستثمار» و«سواعد لإدارة المرافق» و«سواعد للتدريب» و«تكاتف للتوظيف»، فيما تمتلك 51% في كل من «سواعد النبع لإدارة المرافق» و«سواعد النبع للتموين».

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