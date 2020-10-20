سوق دبي يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية في شهرين

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

عادت الأسهم للمربع الأخضر في ختام تداولات، أمس، بمكاسب سوقية ناهزت 3 مليارات درهم، معززة بعمليات شراء انتقائي، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.26%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في نحو شهرين (منذ 24 أغسطس الماضي)، ليغلق عند 2208.81 نقاط مع صعود أسهم العقار والبنوك والاستثمار والخدمات والاتصالات. وزاد سوق أبوظبي 0.28% إلى 4559.55 نقطة مع ارتفاع البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 758.96 مليون درهم، منها 655.26 مليوناً في أبوظبي، و103.7 ملايين في دبي، وجرى التداول على 353.47 مليون سهم، موزعة بواقع 206.87 ملايين في أبوظبي، و146.6 مليوناً في دبي، من خلال 4420 صفقة.

دعم العقار

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.07% مع صعود «إعمار العقارية» 1.91% و«إعمار للتطوير» 3.18% و«إعمار مولز» 1.4% و«الاتحاد العقارية» 0.69% و«ديار» 1.43% و«داماك» 4.35%، وزاد قطاع البنوك 1.12% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.7%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني».

وصعد قطاع الاستثمار 2.16% بدعم مكاسب «دبي للاستثمار» 2.7% و«سوق دبي المالي» 1.23% فيما انخفض «شعاع كابيتال» 0.65%. واستقر قطاع النقل مع نمو «العربية للطيران» 0.9% فيما تراجع «أرامكس» 0.46% و«الخليج للملاحة» 1.91%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 24.25 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» 14.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 12.55 مليوناً. وحقق «بنك المشرق» أكبر ارتفاع بنسبة 8.36%، فيما كان «الإثمار» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.91%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 14.14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.11% على أثر مكاسب «أبوظبي الأول» 0.36% فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.51% و«أبوظبي الإسلامي» 0.93%، وصعد قطاع العقار 2.69% بدعم «الدار» 2.86% بينما استقر «رأس الخيمة العقارية»، وارتفع قطاع الاتصالات 0.12% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وزاد قطاع الاستثمار 0.48% مدعوماً بمكاسب «العالمية القابضة» 0.26%، و«الواحة كابيتال» 2.97% فيما انخفض «إشراق» 1.29%، وزاد قطاع الطاقة 0.12% على وقع ارتفاع «دانة غاز» 0.43% و«أدنوك للتوزيع» 0.3% فيما انخفض «طاقة» 0.69%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط بنحو 149.45 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 131.68 مليون درهم، ثم «الدار» 130 مليون درهم، وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 12.24% فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً 4.41%، ومال المستثمرون الأجانب وحدهم نحو الشراء بصافي استثمار 187.86 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 53.92 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار 11 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 11 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 53.92 مليوناً.

إفصاحات

★ أعلن مصرف الشارقة الإسلامي أن مجلس إدارته اعتمد نتائج الربع الثالث من العام الجاري، وسيتم الإفصاح عنها اليوم من خلال سوق أبوظبي.

★ حققت شركة «سواعد القابضة» أرباحاً صافية بنحو 564.76 ألف درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 12.19 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

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